Минобороны - о саммите: Есть вероятность срыва договоренностей

Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эмманюель Макрон, Владимир Путин (Фото: пресс-служба президента Украины)

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что сейчас сохраняется высокая вероятность срыва договоренностей по Донбассу на любом этапе. Об этом он написал в Facebook.

По мнению Загороднюка, процесс урегулирования не будет быстрым: "Но есть прогресс. Работаем над возвращением пленных, созданием новых пунктов разграничения".

Министр считает, что сейчас была создана позиция для дальнейших переговоров, основой которых является территориальная целостность Украины.

В ночь на 10 декабря в Париже закончились переговоры в нормандском формате, в том числе двусторонние Зеленский-Путин. Вот к чему пришли.

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