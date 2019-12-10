Минобороны - о саммите: Есть вероятность срыва договоренностей

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что сейчас сохраняется высокая вероятность срыва договоренностей по Донбассу на любом этапе. Об этом он написал в Facebook.
По мнению Загороднюка, процесс урегулирования не будет быстрым: "Но есть прогресс. Работаем над возвращением пленных, созданием новых пунктов разграничения".
Министр считает, что сейчас была создана позиция для дальнейших переговоров, основой которых является территориальная целостность Украины.
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