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Минобороны - о саммите: Есть вероятность срыва договоренностей

Минобороны - о саммите: Есть вероятность срыва договоренностей - Фото
Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эмманюель Макрон, Владимир Путин (Фото: пресс-служба президента Украины)
10.12.2019, 16:03

По мнению Андрея Загороднюка, процесс урегулирования на Донбассе не будет быстрым

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что сейчас сохраняется высокая вероятность срыва договоренностей по Донбассу на любом этапе. Об этом он написал в Facebook.

По мнению Загороднюка, процесс урегулирования не будет быстрым: "Но есть прогресс. Работаем над возвращением пленных, созданием новых пунктов разграничения". 

Министр считает, что сейчас была создана позиция для дальнейших переговоров, основой которых является территориальная целостность Украины.

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