Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле с территории Армении

Министерство обороны Азербайджана сообщило об "интенсивном обстреле" пограничных территорий из стрелкового оружия со стороны Армении.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В сообщении сказано, что днем 19 июня "подразделения армянских вооруженных сил с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района государственной границы подвергли обстрелу из снайперских винтовок и стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Зивель Кяльбаджарского района".

В Министерстве заявили, что азербайджанской стороной "приняты адекватные ответные меры".

24 марта Армения заявила, что азербайджанские войска якобы пошли в наступление в Нагорном Карабахе. В Министерстве обороны Азербайджана это отрицали.

26 марта Минобороны РФ заявило, что Азербайджан якобы нарушил трехсторонние договоренности по Карабаху и призвало его отвести войска "в исходное положение". Минобороны Азербайджана отреагировало.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.