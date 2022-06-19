UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле с территории Армении

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2022, 19:59
Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле с территории Армении - Фото
Министерство обороны Азербайджана (Фото - Минобороны Азербайджана)

Министерство обороны Азербайджана сообщило об "интенсивном обстреле" пограничных территорий  из стрелкового оружия со стороны Армении. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В сообщении сказано, что днем 19 июня "подразделения армянских вооруженных сил с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района государственной границы подвергли обстрелу из снайперских винтовок и стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Зивель Кяльбаджарского района".

В Министерстве заявили, что азербайджанской стороной "приняты адекватные ответные меры".

  • 24 марта Армения заявила, что азербайджанские войска якобы пошли в наступление в Нагорном Карабахе. В Министерстве обороны Азербайджана это отрицали.
  • 26 марта Минобороны РФ заявило, что Азербайджан якобы нарушил трехсторонние договоренности по Карабаху и призвало его отвести войска "в исходное положение". Минобороны Азербайджана отреагировало.
Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрел армения Азербайджан
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 