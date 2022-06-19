Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле с территории Армении
19.06.2022, 19:59
Министерство обороны Азербайджана (Фото - Минобороны Азербайджана)
Министерство обороны Азербайджана сообщило об "интенсивном обстреле" пограничных территорий из стрелкового оружия со стороны Армении.
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В сообщении сказано, что днем 19 июня "подразделения армянских вооруженных сил с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района государственной границы подвергли обстрелу из снайперских винтовок и стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Зивель Кяльбаджарского района".
В Министерстве заявили, что азербайджанской стороной "приняты адекватные ответные меры".
- 24 марта Армения заявила, что азербайджанские войска якобы пошли в наступление в Нагорном Карабахе. В Министерстве обороны Азербайджана это отрицали.
- 26 марта Минобороны РФ заявило, что Азербайджан якобы нарушил трехсторонние договоренности по Карабаху и призвало его отвести войска "в исходное положение". Минобороны Азербайджана отреагировало.
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