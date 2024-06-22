Минобороны: Без соответствующего закона в Резерв+ не будет электронных повесток

Электронные повестки могут быть реальными, только если от момента идеи до момента принятия закона пройдут абсолютно все нормотворческие процедуры

Екатерина Черногоренко (Фото: Facebook)

В мобильном приложении "Резерв+" не будет электронных повесток, если только в будущем не примут соответствующий закон. Об этом в интервью NV рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

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"В настоящее время, согласно действующему законодательству, понятия электронной повестки не существует. В приложении "Резерв+" нет такого функционала. Со своей стороны могу сказать, что работа над электронными повестками в Резерв+ сейчас не осуществляется", – сказала она.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли Черногоренко идею электронных повесток, заместитель министра обороны сказала, что это возможно, только если с момента идеи до принятия закона пройдут абсолютно все нормотворческие процедуры.

"Если это будет провалидировано абсолютно всеми ключевыми участниками этого процесса – Министерством обороны, профильным заместителем, Генеральным штабом, Верховной Радой, профильным комитетом и тому подобное", – пояснила она.

С 18 мая 2024 вступил в силу закон о мобилизации, поэтому до 16 июля все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные. Сделать это можно тремя способами – через ТЦК, ЦНАП или электронный кабинет.

Вручение повесток в Украине теперь может осуществляться круглосуточно, их вправе вручать не только военные ТЦК, но и представители военных администраций, местной власти и предприятий. Призывникам, обновившим документы в приложении "Резерв+", все равно могут вручить повестку на улице.

9 июня в Минобороны заявили – в приложении "Резерв+" появится QR-код, который уравняет данные из электронного реестра с бумажным учетным документом.

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