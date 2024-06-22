Міноборони: Без відповідного закону у Резерв+ не буде електронних повісток

Електронні повістки можуть бути реальними, тільки якщо від моменту ідеї до моменту ухвалення закону пройдуть абсолютно всі нормотворчі процедури

Катерина Черногоренко (Фото: Facebook)

У мобільному застосунку "Резерв+" не буде електронних повісток, якщо тільки у майбутньому не ухвалять відповідний закон. Про це в інтерв'ю NV розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

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"Наразі, згідно з чинним законодавством, поняття електронної повістки не існує. В застосунку "Резерв+" немає такого функціонала. Зі свого боку можу сказати, що робота над електронними повістками у Резерв+ зараз не здійснюється", – сказала вона.

Відповідаючи на запитання, чи підтримує Черногоренко ідею електронних повісток, заступниця міністра оборони сказала, що це можливо, тільки якщо від моменту ідеї до моменту ухвалення закону пройдуть абсолютно всі нормотворчі процедури.

"Якщо це буде провалідовано абсолютно всіма ключовими учасниками цього процесу — Міністерством оборони, профільним заступником, Генеральним штабом, Верховною Радою, профільним комітетом тощо", – пояснила вона.

З 18 травня 2024 року набув чинності закон про мобілізацію, тому до 16 липня усі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані. Зробити це можна трьома шляхами – через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.

Вручення повісток в Україні тепер може здійснюватись цілодобово, їх мають право вручати не тільки військові ТЦК, а й представники військових адміністрацій, місцевої влади та підприємств. Призовникам, які оновили документи у застосунку "Резерв+", все одно можуть вручити повістку на вулиці.

9 червня у Міноборони заявили – у застосунку "Резерв+" з'явиться QR-код, який зрівняє дані з електронного реєстру з паперовим обліковим документом.

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