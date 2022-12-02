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Минобороны лишило аккредитации журналистов Страны: ездили в Херсон якобы от другого СМИ

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2022, 20:57
Минобороны лишило аккредитации журналистов Страны: ездили в Херсон якобы от другого СМИ - Фото
Скриншот с сайта Детектор медиа

Министерство обороны отменило аккредитацию журналистов подсанкционного пророссийского издания Страна, которые ездили в освобожденный от российских оккупантов Херсон якобы от другого СМИ. Об этом сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко.

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Он сообщил, что Минкульт обратился в Минобороны с просьбой отменить аккредитацию представителей ресурса Страна, использовавших аккредитацию другого СМИ для осуществления своей деятельности, – и аккредитация была отменена.

Ткаченко также предостерег всех, кого уже коснулись санкции, от подобных действий, заявив, что "мы все видим и контролируем".

Ранее в комментарии Детектор медиа о лишении аккредитации корреспондентов Страны сообщил руководитель Управления по связям с общественностью ВСУ полковник Богдан Сеник.

По его словам, аккредитацию отменили журналистам Владиславу Бовтруку, Андрею Зубовичу, Светлане Крюковой и Анастасии Товт.

Детектор медиа утверждает, что представители Страны были в Херсоне якобы от издания 360 новости. 14 ноября освобожденный Херсон посетил президент Владимир Зеленский и представители СМИ, а на следующий день, 15 ноября, Страна обнародовала анонимный фоторепортаж из города с водяными знаками Страны на снимках.

Оксана Житнюк
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Херсон сми журналист аккредитация александр ткаченко страна
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