Минобороны лишило аккредитации журналистов Страны: ездили в Херсон якобы от другого СМИ

Министерство обороны отменило аккредитацию журналистов подсанкционного пророссийского издания Страна, которые ездили в освобожденный от российских оккупантов Херсон якобы от другого СМИ. Об этом сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко.

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Он сообщил, что Минкульт обратился в Минобороны с просьбой отменить аккредитацию представителей ресурса Страна, использовавших аккредитацию другого СМИ для осуществления своей деятельности, – и аккредитация была отменена.

Ткаченко также предостерег всех, кого уже коснулись санкции, от подобных действий, заявив, что "мы все видим и контролируем".

Ранее в комментарии Детектор медиа о лишении аккредитации корреспондентов Страны сообщил руководитель Управления по связям с общественностью ВСУ полковник Богдан Сеник.

По его словам, аккредитацию отменили журналистам Владиславу Бовтруку, Андрею Зубовичу, Светлане Крюковой и Анастасии Товт.

Детектор медиа утверждает, что представители Страны были в Херсоне якобы от издания 360 новости. 14 ноября освобожденный Херсон посетил президент Владимир Зеленский и представители СМИ, а на следующий день, 15 ноября, Страна обнародовала анонимный фоторепортаж из города с водяными знаками Страны на снимках.

Санкции против Страны и ее главного редактора Игоря Гужвы были введены в августе 2021 года.

В феврале 2022 года их расширили – СНБО приказал блокировать доступ ко всем ресурсам, обеспечивающим доступ к порталу страна.ua. Также провайдеров обязали ограничивать доступ с территории Украины к контенту, размещенному в соцсетях Страны.

В октябре украинцы призвали Зеленского заблокировать пророссийское издание Страна: петиция набрала более 25 000 подписей.

Зеленский передал петицию секретарю СНБО с просьбой "рассмотреть вопрос" о полной блокировке ресурса.

Оксана Житнюк

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