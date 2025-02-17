Минобороны начинает запуск служб сопровождения военных
Министерство обороны получило "зеленый свет" для запуска служб сопровождения военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
Приказ о запуске службы сопровождения военных и их семей №59 от 29 января 2025 года прошел юридическую экспертизу и был зарегистрирован Министерством юстиции.
Согласно положению службы сопровождения будут действовать в структуре Минобороны, Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.
В ВСУ функции этих служб будут выполнять подразделения гражданско-военного сотрудничества. Они будут предоставлять военным и их семьям консультации и помощь по правовым, социально-бытовым и медицинским вопросам.
Запуск служб сопровождения предполагает создание системы поддержки, которая будет обеспечивать военнослужащих и их родных всесторонней помощью – от юридических консультаций до организации медицинской реабилитации.
"Мы создаем систему поддержки, которая будет помогать в любых ситуациях – составить заявление, решить вопрос с получением выплат, проконсультируют о возможности прохождения реабилитации после ранения, юридическую консультацию и психологическую помощь", — отметил заместитель министра обороны Сергей Мельник.
В рамках подготовки к запуску служб сопровождения проведено обучение первых групп специалистов. Они получили навыки по оказанию правовой и психологической помощи, организации медицинского сопровождения раненых, социальной поддержки военных и их семей, а также взаимодействия с семьями погибших, пропавших без вести и пленных. Учеба проводилась в сотрудничестве с волонтерскими организациями и гражданскими экспертами.
В общей сложности службы сопровождения будут охватывать около двух десятков направлений поддержки.
- 6 августа 2024 года стало известно, что в ВСУ создается единая система по работе с членами семей погибших, пропавших без вести и пленных военнослужащих.
- 27 декабря Генштаб представил информационную систему служб сопровождения для военных и членов их семей, она получила название "На связи".