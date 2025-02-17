Міноборони запускає служби супроводу військових

Український військовий (Фото: Depositphotos)

Міністерство оборони отримало "зелене світло" для запуску служб супроводу військовослужбовців. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

Наказ про запуск служби супроводу військових та їхніх сімей №59 від 29 січня 2025 року пройшов юридичну експертизу та був зареєстрований Міністерством юстиції.

Згідно з положенням служби супроводу діятимуть у структурі Міноборони, Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

Зазначається, що в ЗСУ функції цих служб виконуватимуть підрозділи цивільно-військового співробітництва. Вони надаватимуть військовим та їхнім сім’ям консультації та допомогу з правових, соціально-побутових і медичних питань.

Запуск служб супроводу передбачає створення системи підтримки, яка забезпечуватиме військовослужбовців та їхніх рідних всебічною допомогою – від юридичних консультацій до організації медичної реабілітації.

"Ми створюємо систему підтримки, яка допомагатиме у будь-яких ситуаціях – скласти заяву, розв'язати питання з отриманням виплат, проконсультують про можливості проходження реабілітації після поранення, нададуть юридичну консультацію та психологічну допомогу", – зазначив заступник міністра оборони Сергій Мельник.

У межах підготовки до запуску служб супроводу проведено навчання перших груп фахівців. Вони здобули навички з надання правової та психологічної допомоги, організації медичного супроводу поранених, соціальної підтримки військових та їхніх родин, а також взаємодії з сім’ями загиблих, зниклих безвісти та полонених. Навчання проводилося у співпраці з волонтерськими організаціями та цивільними експертами.

Загалом служби супроводу охоплюватимуть близько двох десятків напрямів підтримки.