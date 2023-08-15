Минобороны о боях на левом берегу Херсонской области: Эксперты выдают желаемое за реальное

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что некоторые подразделения Сил обороны успешно выполняли задачи на левом берегу Днепра в Херсонской области, однако говорить о существенных результатах пока рано. Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона.

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По ее словам, южное направление — ключевой для наступления Вооруженных Сил Украины.

"Ситуация сложная. Не один метр земли не дается просто. Идут бои за Урожайное, идет работа на Мелитопольском и Бердянском направлении. Много укреплений над основными господствующими высотами", — сказала Маляр.

Насчет боев на левом берегу Днепра в Херсонской области она заявила, что необходимо говорить о них "осторожно".

"Все ждут результатов. ВСУ собираются освободить все территории, некоторые подразделения выполняли успешно там задачи. Многие эксперты объявляют желаемое за действительное. Когда будут существенные результаты, мы сообщим об этом", — резюмировала чиновница.

7 августа ГУР сообщило, что проводит успешные операции на левом берегу оккупированной Херсонской области: бойцы подразделения "Шаман" уничтожили отряд элитных ракетных войск оккупантов.

9 августа The Times опубликовало интервью с бойцами ГУР, те поделились своей новой задачей: убить высокопоставленных российских офицеров.

14 августа Маляр сообщила, что Силы обороны имеют определенные успехи в населенном пункте Урожайное на юге Донецкой области.

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