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Минобороны о боях на левом берегу Херсонской области: Эксперты выдают желаемое за реальное

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2023, 11:40
Минобороны о боях на левом берегу Херсонской области: Эксперты выдают желаемое за реальное - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что некоторые подразделения Сил обороны успешно выполняли задачи на левом берегу Днепра в Херсонской области, однако говорить о существенных результатах пока рано. Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона.

По ее словам, южное направление — ключевой для наступления Вооруженных Сил Украины. 

"Ситуация сложная. Не один метр земли не дается просто. Идут бои за Урожайное, идет работа на Мелитопольском и Бердянском направлении. Много укреплений над основными господствующими высотами", — сказала Маляр.

Насчет боев на левом берегу Днепра в Херсонской области она заявила, что необходимо говорить о них "осторожно". 

"Все ждут результатов. ВСУ собираются освободить все территории, некоторые подразделения выполняли успешно там задачи. Многие эксперты объявляют желаемое за действительное. Когда будут существенные результаты, мы сообщим об этом", — резюмировала чиновница.

  • 7 августа ГУР сообщило, что проводит успешные операции на левом берегу оккупированной Херсонской области: бойцы подразделения "Шаман" уничтожили отряд элитных ракетных войск оккупантов.
  • 9 августа The Times опубликовало интервью с бойцами ГУР, те поделились своей новой задачей: убить высокопоставленных российских офицеров.
  • 14 августа Маляр сообщила, что Силы обороны имеют определенные успехи в населенном пункте Урожайное на юге Донецкой области.

Читайте также: ВСУ успешно выполнили определенные задачи на левом берегу Днепра – Маляр

Дмитрий Гриниченко
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