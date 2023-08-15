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Міноборони про бої на лівому березі Херсонської області: Експерти видають бажане за дійсне

Этот материал также доступен на русском
15.08.2023, 11:40
Міноборони про бої на лівому березі Херсонської області: Експерти видають бажане за дійсне - Фото
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що деякі підрозділи Сил оборони успішно виконували завдання на лівому березі Дніпра в Херсонській області, проте говорити про суттєві результати поки що зарано. Про це вона повідомила в ефірі національного телемарафону.

За її словами, південний напрямок є ключовим для наступу Збройних Сил України.

"Ситуація складна. Не один метр землі не дається просто. Ідуть бої за Урожайне, йде робота на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Багато укріплень над основними панівними висотами", — сказала Маляр.

Щодо боїв на лівому березі Дніпра на Херсонщині вона заявила, що необхідно говорити про них "обережно".

"Всі чекають на результати. ЗСУ збираються звільнити всі території, деякі підрозділи виконували успішно там завдання. Багато експертів видають бажане за дійсне. Як будуть суттєві результати, ми повідомимо про це", — резюмувала чиновниця.

  • 7 серпня ГУР повідомило, що проводить успішні операції на лівому березі окупованої Херсонщини: бійці підрозділу "Шаман" знищили загін елітних ракетних військ окупантів.
  • 9 серпня The Times опублікувало інтерв'ю з бійцями ГУР, ті поділились своїм новим завданням: вбити високопоставлених російських офіцерів.
  • 14 серпня Маляр повідомила, що Сили оборони мають певні успіхи у населеному пункті Урожайне на півдні Донецької області.

Читайте також: ЗСУ успішно виконали певні завдання на лівому березі Дніпра – Маляр

Дмитро Гриниченко
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