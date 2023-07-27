Минобороны о боях в районе Купянска: Россияне пытаются выбить ВСУ с господствующих высот
27.07.2023, 16:44
Анна Маляр (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты пытаются выбить Вооруженные Силы Украины с господствующих высот в направлении Купянска. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
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По ее словам, противник атакует в районе Купянска, за сегодняшний день украинские воины отбили несколько штурмов без потери позиций.
В районе Кременной также отбито несколько атак в Серебрянском лесу.
Вблизи Бахмута Силы обороны продолжают наступательные действия и постепенно двигаются вперед — бои идут в районах Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки.
Маляр заявила, что бои ожесточенные, россияне ведут интенсивный огонь.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью WP заявил, что украинское наступление – это не шоу, во время наступления каждый отвоеванный метр земли дается кровью.
- Американский генерал Милли заявлял, что наступление ВСУ "далеко от провала", несмотря на то, что оно идет "медленнее", чем ожидалось.
- Глава Пентагона убежден: У ВСУ достаточно возможностей для продолжения контрнаступления.
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