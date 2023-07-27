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Минобороны о боях в районе Купянска: Россияне пытаются выбить ВСУ с господствующих высот

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2023, 16:44
Минобороны о боях в районе Купянска: Россияне пытаются выбить ВСУ с господствующих высот - Фото
Анна Маляр (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты пытаются выбить Вооруженные Силы Украины с господствующих высот в направлении Купянска. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, противник атакует в районе Купянска, за сегодняшний день украинские воины отбили несколько штурмов без потери позиций. 

В районе Кременной также отбито несколько атак в Серебрянском лесу. 

Вблизи Бахмута Силы обороны продолжают наступательные действия и постепенно двигаются вперед — бои идут в районах Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки.

Маляр заявила, что бои ожесточенные, россияне ведут интенсивный огонь. 

Читайте также: NYT: ВСУ в контрнаступлении будут пытаться продвинуться в направлении Токмака, а дальше – на Мелитополь

Дмитрий Гриниченко
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