Минобороны о боях в районе Купянска: Россияне пытаются выбить ВСУ с господствующих высот

Российские оккупанты пытаются выбить Вооруженные Силы Украины с господствующих высот в направлении Купянска. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, противник атакует в районе Купянска, за сегодняшний день украинские воины отбили несколько штурмов без потери позиций.

В районе Кременной также отбито несколько атак в Серебрянском лесу.

Вблизи Бахмута Силы обороны продолжают наступательные действия и постепенно двигаются вперед — бои идут в районах Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки.

Маляр заявила, что бои ожесточенные, россияне ведут интенсивный огонь.

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