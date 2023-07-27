Міноборони про бої в районі Куп'янська: Росіяни намагаються вибити ЗСУ з панівних висот

Російські окупанти намагаються вибити Збройні Сили України з панівних висот у напрямку Куп'янська. Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

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За її словами, противник атакує у районі Куп'янська, за сьогодні українські воїни відбили кілька штурмів без втрати позицій.

У районі Кремінної також відбито кілька атак у Серебрянському лісі.

Поблизу Бахмута Сили оборони продовжують наступальні дії та поступово рухаються вперед — бої йдуть у районах Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки.

Маляр заявила, що бої запеклі, росіяни ведуть інтенсивний вогонь.

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