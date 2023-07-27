RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Міноборони про бої в районі Куп'янська: Росіяни намагаються вибити ЗСУ з панівних висот

Этот материал также доступен на русском
27.07.2023, 16:44
Міноборони про бої в районі Куп'янська: Росіяни намагаються вибити ЗСУ з панівних висот - Фото
Ганна Маляр (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти намагаються вибити Збройні Сили України з панівних висот у напрямку Куп'янська. Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, противник атакує у районі Куп'янська, за сьогодні українські воїни відбили кілька штурмів без втрати позицій.

У районі Кремінної також відбито кілька атак у Серебрянському лісі.

Поблизу Бахмута Сили оборони продовжують наступальні дії та поступово рухаються вперед — бої йдуть у районах Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки.

Маляр заявила, що бої запеклі, росіяни ведуть інтенсивний вогонь.

Читайте також: NYT: ЗСУ у контрнаступі намагатимуться просунутися у напрямку Токмака, а далі – на Мелітополь

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаДонбасміноборонинаступГанна МалярКуп'янськКреміннабахмут
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 