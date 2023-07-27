Міноборони про бої в районі Куп'янська: Росіяни намагаються вибити ЗСУ з панівних висот
27.07.2023, 16:44
Ганна Маляр (Фото: скриншот з відео)
Російські окупанти намагаються вибити Збройні Сили України з панівних висот у напрямку Куп'янська. Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.
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За її словами, противник атакує у районі Куп'янська, за сьогодні українські воїни відбили кілька штурмів без втрати позицій.
У районі Кремінної також відбито кілька атак у Серебрянському лісі.
Поблизу Бахмута Сили оборони продовжують наступальні дії та поступово рухаються вперед — бої йдуть у районах Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки.
Маляр заявила, що бої запеклі, росіяни ведуть інтенсивний вогонь.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю WP заявив, що український наступ – це не шоу, під час наступу кожен відвойований метр землі дається кров'ю.
- Американський генерал Міллі заявляв, що наступ ЗСУ "далекий від провалу", попри те, що він відбувається "повільніше", ніж очікувалося.
- Глава Пентагону переконаний: ЗСУ мають достатньо можливостей для продовження контрнаступу.
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