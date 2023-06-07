Минобороны о Каховской ГЭС: Россиянам предстоят серьезные решения, будут менять дислокацию
07.06.2023, 15:14
Анна Маляр (Фото: скриншот с видео)
Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что россияне будут вынуждены передислоцировать свои подразделения на юге из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщили в эфире национального телемарафона.
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По ее словам, подрыв Каховской ГЭС — это очередное военное преступление РФ, которое, скорее всего, повлечет за собой экологическую и гуманитарную катастрофу.
"Время выбрано не случайно, они давно готовились и есть все признаки, что это не было спонтанное решение. С другой стороны они выжидали наиболее удачный для себя момент, чтобы не дать Силам обороны реализовать свои планы", — сказала Маляр.
Она отметила, что враг в первую очередь навредил своим укрепленным районам и позициям.
"На действия и планы ВСУ это не повлияет. Это один из инструментов войны. Им сейчас придется принимать серьезные решения, менять дислокацию. Затоплены территории их подразделений. Ситуация там абсолютно неконтролируемая", — резюмировала замминистра.
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
- Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Подрыв станции можно объяснить только как акт терроризма, решение никаких других задач такого полного уничтожения плотины не требовало бы, заявил гендиректор Укргидроэнерго.
- Президент Владимир Зеленский сказал, что подрыв Каховской ГЭС не остановит Украину в освобождении территорий.
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