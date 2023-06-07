Минобороны о Каховской ГЭС: Россиянам предстоят серьезные решения, будут менять дислокацию

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что россияне будут вынуждены передислоцировать свои подразделения на юге из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщили в эфире национального телемарафона.

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По ее словам, подрыв Каховской ГЭС — это очередное военное преступление РФ, которое, скорее всего, повлечет за собой экологическую и гуманитарную катастрофу.

"Время выбрано не случайно, они давно готовились и есть все признаки, что это не было спонтанное решение. С другой стороны они выжидали наиболее удачный для себя момент, чтобы не дать Силам обороны реализовать свои планы", — сказала Маляр.

Она отметила, что враг в первую очередь навредил своим укрепленным районам и позициям.

"На действия и планы ВСУ это не повлияет. Это один из инструментов войны. Им сейчас придется принимать серьезные решения, менять дислокацию. Затоплены территории их подразделений. Ситуация там абсолютно неконтролируемая", — резюмировала замминистра.

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