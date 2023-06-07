RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Міноборони про Каховську ГЕС: На росіян чекають серйозні рішення, вони змінюватимуть дислокацію

Этот материал также доступен на русском
07.06.2023, 15:14
Міноборони про Каховську ГЕС: На росіян чекають серйозні рішення, вони змінюватимуть дислокацію - Фото
Ганна Маляр (Фото: скриншот із відео)

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що росіяни будуть змушені передислокувати свої підрозділи на півдні через підрив Каховської гідроелектростанції. Про це повідомили в ефірі національного телемарафону.

За її словами, підрив Каховської ГЕС — це черговий воєнний злочин РФ, який, швидше за все, спричинить екологічну та гуманітарну катастрофу.

"Час вибраний не випадково, вони давно готувалися і є всі ознаки, що це не було спонтанне рішення. З іншого боку, вони вичікували найбільш вдалий для себе момент, щоб не дати Силам оборони реалізувати свої плани", — сказала Маляр.

Вона наголосила, що ворог насамперед нашкодив своїм укріпленим районам та позиціям.

"На дії та плани ЗСУ це не вплине. Це один з інструментів війни. Їм зараз доведеться приймати серйозні рішення, змінювати дислокацію. Затоплено території їхніх підрозділів. Ситуація там абсолютно неконтрольована", — резюмувала заступниця міністра.

Читайте такожЯк і навіщо Росія знищила Каховську ГЕС. Перші факти та оцінки

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнахерсонська областьміноборониГанна Маляркаховська гес
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 