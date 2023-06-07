Міноборони про Каховську ГЕС: На росіян чекають серйозні рішення, вони змінюватимуть дислокацію
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що росіяни будуть змушені передислокувати свої підрозділи на півдні через підрив Каховської гідроелектростанції. Про це повідомили в ефірі національного телемарафону.
За її словами, підрив Каховської ГЕС — це черговий воєнний злочин РФ, який, швидше за все, спричинить екологічну та гуманітарну катастрофу.
"Час вибраний не випадково, вони давно готувалися і є всі ознаки, що це не було спонтанне рішення. З іншого боку, вони вичікували найбільш вдалий для себе момент, щоб не дати Силам оборони реалізувати свої плани", — сказала Маляр.
Вона наголосила, що ворог насамперед нашкодив своїм укріпленим районам та позиціям.
"На дії та плани ЗСУ це не вплине. Це один з інструментів війни. Їм зараз доведеться приймати серйозні рішення, змінювати дислокацію. Затоплено території їхніх підрозділів. Ситуація там абсолютно неконтрольована", — резюмувала заступниця міністра.
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.
- Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Підрив станції можна пояснити лише як акт тероризму, вирішення жодних інших завдань такого повного знищення греблі не вимагало б, заявив гендиректор Укргідроенерго.
- Президент Володимир Зеленський сказав, що підрив Каховської ГЕС не зупинить Україну у звільненні територій.
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