Минобороны о механизме штрафования за необновление данных: Не автоматический

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Штраф военнообязанных, которые не обновили свои данные до 16 июля, – это не автоматическая процедура. Люди будут узнавать о штрафах так, как узнают о штрафах за превышение скорости. Об этом рассказал спикер ведомства Дмитрий Лазуткин в эфире Радио Свобода.

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По словам Лазуткина, тех, кто не обновил данные, не будут штрафовать автоматически, ведь от трех месяцев со дня выявления правонарушения и до года с момента совершения – может быть открыто производство.

Он пояснил, что штраф – это определенная процедура, поэтому нельзя ожидать, что всем нарушителям "ставят галочки" и автоматически выписывают штраф. Для этого, по его словам, должны быть протоколы и постановление.

Лазуткин акцентировал: обновить данные можно и в дальнейшем в ТЦК или через приложение "Резерв+", однако это не освобождает от штрафа, ведь 60-дневный срок истек.

Он отметил, что штраф в размере 17 000 грн выпишут человеку, который впервые совершил административное правонарушение, а 25 000 грн – человеку, который системно "продолжает игнорировать повестки и нарушает правила воинского учета".

"Министерство обороны не ставит себе цель, чтобы все были оштрафованы, цель этого закона – обновить оборонную базу, чтобы понимать, как будет строиться система обороны Украины", – добавил он.

До 16 июля включительно граждане должны были обновить военно-учетные данные. Продление срока обновления данных не планируется – в Минобороны считают, что времени было достаточно.

17 мая в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного, который стал доступен через приложение "Резерв+". Он необходим для того, чтобы подлежащие мобилизации мужчины от 18 до 60 лет смогли обновить свои данные.

По данным Минобороны, примерно 90 000-100 000 граждан ежедневно обновляют военно-учетные данные в мобильном приложении "Резерв+".

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