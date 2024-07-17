Міноборони про механізм штрафування за неоновлення даних: Не автоматичний

Ілюстративне фото: Depositphotos

Штрафування військовозобов'язаних, які не оновили свої дані до 16 липня, – це не автоматична процедура. Люди дізнаватимуться про штрафи так, як дізнаються про штрафи за перевищення швидкості. Про це розповів речник відомства Дмитро Лазуткін в ефірі Радіо Свобода.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

За словами Лазуткіна, тих, хто не оновив дані, не штрафуватимуть автоматично, адже від трьох місяців з дня виявлення правопорушення й до року з моменту скоєння – може бути відкрите провадження.

Він пояснив, що штраф – це певна процедура, тому не можна очікувати, що всім порушникам "ставлять галочки" й автоматично виписують штраф. Для цього, за його словами, мають бути протоколи та постанова.

Лазуткін акцентував: оновити дані можна й надалі у ТЦК або через застосунок "Резерв+", однак це не звільняє від штрафу, адже 60-денний термін закінчився.

Він зауважив, що штраф розміром у 17 000 грн випишуть людині, яка вперше скоїла адміністративне правопорушення, а 25 000 грн – особі, яка системно "продовжує ігнорувати повістки та порушує правила військового обліку".

"Міністерство оборони не ставить собі за мету, щоб всі були оштрафовані, мета цього закону – оновити оборонну базу, щоб розуміти, як будуватиметься система оборони України", – додав він.

До 16 липня включно громадяни мали оновити військово-облікові дані. Продовження терміну оновлення даних не планується – у Міноборони вважають, що часу було достатньо.

17 травня в Україні запустили електронний кабінет військовозобов'язаного, який став доступний через застосунок "Резерв+". Він необхідний для того, щоб чоловіки від 18 до 60 років, які підлягають мобілізації, змогли оновити свої дані.

За даними Міноборони, приблизно 90 000-100 000 громадян щодня оновлюють військово-облікові дані в мобільному застосунку "Резерв+".

Читайте також: Штрафи разом з повісткою. Що після 16 липня зміниться для військовозобов'язаних