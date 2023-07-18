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Минобороны о наступлении РФ на линии Купянск-Лиман: Это ответ на успехи ВСУ под Бахмутом

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2023, 12:24
Минобороны о наступлении РФ на линии Купянск-Лиман: Это ответ на успехи ВСУ под Бахмутом - Фото
Анна Маляр (Фото: Ганна Маляр/Facebook)

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что активизация россиян на линии Купянск-Лиман является ответом на украинское наступление под Бахмутом. Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона.

По ее словам, на востоке "абсолютно предсказуемая" реакция оккупантов на продвижение Вооруженных Сил Украины. 

"Запаниковали, под Бахмутом ВСУ заняли основные господствующие высоты. Это ответ на наше наступление там", — сказала Маляр.

Она отметила, что враг быстро реагирует на смену обстановки, но и украинские штабы работают круглосуточно.

"Там тяжело, но РФ не имеет продвижения", — подчеркнула замминистра.

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Дмитрий Гриниченко
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