Минобороны о наступлении РФ на линии Купянск-Лиман: Это ответ на успехи ВСУ под Бахмутом
18.07.2023, 12:24
Анна Маляр (Фото: Ганна Маляр/Facebook)
Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что активизация россиян на линии Купянск-Лиман является ответом на украинское наступление под Бахмутом. Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона.
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По ее словам, на востоке "абсолютно предсказуемая" реакция оккупантов на продвижение Вооруженных Сил Украины.
"Запаниковали, под Бахмутом ВСУ заняли основные господствующие высоты. Это ответ на наше наступление там", — сказала Маляр.
Она отметила, что враг быстро реагирует на смену обстановки, но и украинские штабы работают круглосуточно.
"Там тяжело, но РФ не имеет продвижения", — подчеркнула замминистра.
- Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне перешли в наступление на Купянском направлении.
- На Лимано-Купянском направлении армия РФ сосредоточила очень мощную группировку – более 100 000 личного состава, более 900 танков, более 555 артсистем, 370 реактивных систем залпового огня.
- Россияне начали наступать на Купянском направлении 15 июля. У них две задачи – Минобороны.
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