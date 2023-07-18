Минобороны о наступлении РФ на линии Купянск-Лиман: Это ответ на успехи ВСУ под Бахмутом

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что активизация россиян на линии Купянск-Лиман является ответом на украинское наступление под Бахмутом. Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона.

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По ее словам, на востоке "абсолютно предсказуемая" реакция оккупантов на продвижение Вооруженных Сил Украины.

"Запаниковали, под Бахмутом ВСУ заняли основные господствующие высоты. Это ответ на наше наступление там", — сказала Маляр.

Она отметила, что враг быстро реагирует на смену обстановки, но и украинские штабы работают круглосуточно.

"Там тяжело, но РФ не имеет продвижения", — подчеркнула замминистра.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне перешли в наступление на Купянском направлении.

На Лимано-Купянском направлении армия РФ сосредоточила очень мощную группировку – более 100 000 личного состава, более 900 танков, более 555 артсистем, 370 реактивных систем залпового огня.

Россияне начали наступать на Купянском направлении 15 июля. У них две задачи – Минобороны.

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