Міноборони про наступ РФ на лінії Куп'янськ-Лиман: Це відповідь на успіхи ЗСУ під Бахмутом

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що активізація росіян на лінії Куп'янськ-Лиман є відповіддю на український наступ під Бахмутом. Про це вона повідомила в ефірі національного телемарафону.

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За її словами, на сході "абсолютно передбачувана" реакція окупантів на просування Збройних Сил України.

"Запанікували, під Бахмутом ЗСУ зайняли основні панівні висоти. Це відповідь на наш наступ там", — сказала Маляр.

Вона наголосила, що ворог швидко реагує на зміну обстановки, але й українські штаби працюють цілодобово.

"Там важко, але РФ не має просування", — наголосила заступниця міністра.

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни перейшли у наступ на Куп'янському напрямку.

На Лимано-Куп'янському напрямку армія РФ зосередила дуже потужне угруповання – понад 100 000 особового складу, понад 900 танків, понад 555 артсистем, 370 реактивних систем залпового вогню.

Росіяни почали наступати на Куп'янському напрямку 15 липня. У них два завдання – Міноборони.

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