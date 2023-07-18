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Міноборони про наступ РФ на лінії Куп'янськ-Лиман: Це відповідь на успіхи ЗСУ під Бахмутом

Этот материал также доступен на русском
18.07.2023, 12:24
Міноборони про наступ РФ на лінії Куп'янськ-Лиман: Це відповідь на успіхи ЗСУ під Бахмутом - Фото
Ганна Маляр (Фото: Ганна Маляр/Facebook)

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що активізація росіян на лінії Куп'янськ-Лиман є відповіддю на український наступ під Бахмутом. Про це вона повідомила в ефірі національного телемарафону.

За її словами, на сході "абсолютно передбачувана" реакція окупантів на просування Збройних Сил України.

"Запанікували, під Бахмутом ЗСУ зайняли основні панівні висоти. Це відповідь на наш наступ там", — сказала Маляр.

Вона наголосила, що ворог швидко реагує на зміну обстановки, але й українські штаби працюють цілодобово.

"Там важко, але РФ не має просування", — наголосила заступниця міністра.

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Дмитро Гриниченко
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