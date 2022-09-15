Минобороны о распространении секретной информации о ВСУ: Будем реагировать по закону

По ее словам, только ограниченный круг лиц имеет доступ к государственной тайне высшего уровня секретности.

"Вижу, что некоторые пользователи соцсетей пишут о деталях планирования военных операций и принятия решений так, будто имеют доступ и будто у них есть законное разрешение это распространять", — написала Маляр.

Она отметила, что как проходят операции на самом деле, "лидерам мнений" и Telegram-канала никто не сообщал, "и это радует".

Одновременно Маляр подчеркнула, что если произойдет несанкционированная утечка информации, то будет реагирование по закону.

"Сейчас очень динамичное время и какая-то часть тайной информации законным путем оперативно приобретает статус доступной. То есть подход у государства очень гибок и ориентирован на запросы общества. Вместе с тем нужно четко понимать, что даже если есть законные основания распространить тайную информацию, то доверять можно только официальным источникам и официальным лицам, реально имеющим доступ к ней, а не им кто-то пересказал", — резюмировала замминистра.

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