Минобороны о распространении секретной информации о ВСУ: Будем реагировать по закону
Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что в случае утечки закрытой информации о действиях Вооруженных Сил Украины, государство будет реагировать по закону. Об этом она написала в Facebook.
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По ее словам, только ограниченный круг лиц имеет доступ к государственной тайне высшего уровня секретности.
"Вижу, что некоторые пользователи соцсетей пишут о деталях планирования военных операций и принятия решений так, будто имеют доступ и будто у них есть законное разрешение это распространять", — написала Маляр.
Она отметила, что как проходят операции на самом деле, "лидерам мнений" и Telegram-канала никто не сообщал, "и это радует".
Одновременно Маляр подчеркнула, что если произойдет несанкционированная утечка информации, то будет реагирование по закону.
"Сейчас очень динамичное время и какая-то часть тайной информации законным путем оперативно приобретает статус доступной. То есть подход у государства очень гибок и ориентирован на запросы общества. Вместе с тем нужно четко понимать, что даже если есть законные основания распространить тайную информацию, то доверять можно только официальным источникам и официальным лицам, реально имеющим доступ к ней, а не им кто-то пересказал", — резюмировала замминистра.
- Ранее она заявляла, что сообщения в соцсетях до официальных заявлений Генштаба "отчасти срывают военные операции".
- Публикация информации о якобы освобождении населенных пунктов или новом оружии на фронте вредит ВСУ, отмечала замминистра.
- Ранее СБУ вела следствие против высокопоставленного военного – он озвучил в интервью информацию, которая раскрывает стратегические планы ВСУ.
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