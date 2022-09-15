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Минобороны о распространении секретной информации о ВСУ: Будем реагировать по закону

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 13:41
Минобороны о распространении секретной информации о ВСУ: Будем реагировать по закону - Фото
Анна Маляр (Фото: Анна Маляр/Facebook)

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что в случае утечки закрытой информации о действиях Вооруженных Сил Украины, государство будет реагировать по закону. Об этом она написала в Facebook.

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По ее словам, только ограниченный круг лиц имеет доступ к государственной тайне высшего уровня секретности. 

"Вижу, что некоторые пользователи соцсетей пишут о деталях планирования военных операций и принятия решений так, будто имеют доступ и будто у них есть законное разрешение это распространять", — написала Маляр.

Она отметила, что как проходят операции на самом деле, "лидерам мнений" и Telegram-канала никто не сообщал, "и это радует".

Одновременно Маляр подчеркнула, что если произойдет несанкционированная утечка информации, то будет реагирование по закону. 

"Сейчас очень динамичное время и какая-то часть тайной информации законным путем оперативно приобретает статус доступной. То есть подход у государства очень гибок и ориентирован на запросы общества. Вместе с тем нужно четко понимать, что даже если есть законные основания распространить тайную информацию, то доверять можно только официальным источникам и официальным лицам, реально имеющим доступ к ней, а не им кто-то пересказал", — резюмировала замминистра. 

Читайте также: Контрнаступление. Минобороны попросило избегать домыслов и не извращать официальные данные 

Дмитро Гриниченко
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война минобороны секретная информация Анна Маляр
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