Минобороны объяснило, какой статус у старых военных билетов после перехода в онлайн

В оборонном ведомстве заявили LIGA.net, что об отмене старых военных билетов речь не идет, но новые документы оформляются в цифровом формате

Бумажные военные билеты, выданные ранее, продолжают действовать, однако новые военно-учетные документы создаются онлайн. Такое объяснение LIGA.net предоставили в Министерстве обороны.

"Все выданные физические военные билеты остаются действительными. Об отмене старых билетов речь пока не идет. Но новые оформляются в цифре", – рассказали в ведомстве.

Там добавили, что даже если гражданин хочет получить распечатку с нового военного учетного документа, то сначала ему или территориальному центру комплектования нужно сформировать документ онлайн, а уже потом напечатать его.

Ранее, в декабре 2025-го, МО сообщило, что правительство обновило порядок оформления военно-учетных документов – теперь они создаются только в электронном формате.

"Таким образом Резерв ID становится основной формой военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов. Получить его можно непосредственно в приложении Резерв+", – отмечали в ведомстве.

Премьер-министр Юлия Свириденко отмечала, что переход на электронный документ уменьшает риски потери или подделки, а также упрощает военный учет.

СПРАВКА. Чтобы загрузить свой Резерв ID для распечатки, нужно: открыть Резерв+ → нажать на "+" в оранжевом круге (расположен справа от ФИО внизу документа) → выбрать пункт "Загрузить PDF". После этого скачанный файл можно будет распечатать.