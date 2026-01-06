Минобороны объяснило, какой статус у старых военных билетов после перехода в онлайн
Бумажные военные билеты, выданные ранее, продолжают действовать, однако новые военно-учетные документы создаются онлайн. Такое объяснение LIGA.net предоставили в Министерстве обороны.
"Все выданные физические военные билеты остаются действительными. Об отмене старых билетов речь пока не идет. Но новые оформляются в цифре", – рассказали в ведомстве.
Там добавили, что даже если гражданин хочет получить распечатку с нового военного учетного документа, то сначала ему или территориальному центру комплектования нужно сформировать документ онлайн, а уже потом напечатать его.
Ранее, в декабре 2025-го, МО сообщило, что правительство обновило порядок оформления военно-учетных документов – теперь они создаются только в электронном формате.
"Таким образом Резерв ID становится основной формой военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов. Получить его можно непосредственно в приложении Резерв+", – отмечали в ведомстве.
Премьер-министр Юлия Свириденко отмечала, что переход на электронный документ уменьшает риски потери или подделки, а также упрощает военный учет.
- В декабре в Резерв+ добавили фото владельца электронного документа.
