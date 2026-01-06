Міноборони пояснило, який статус у старих військових квитків після переходу в онлайн
Паперові військові квитки, видані раніше, продовжують бути чинними, однак нові військово-облікові документи створюються онлайн. Таке пояснення LIGA.net надали у Міністерстві оборони.
"Всі видані фізичні військові квитки залишаються дійсними. Про скасування старих квитків наразі не йдеться. Але нові оформлюються в цифрі", – розповіли у відомстві.
Там додали, що навіть якщо громадянин хоче отримати роздруківку з нового військового облікового документа, то спочатку йому або територіальному центру комплектування потрібно сформувати документ онлайн, а вже потім надрукувати його.
Раніше, у грудні 2025-го, МО повідомило, що уряд оновив порядок оформлення військово-облікових документів – тепер вони створюються лише в електронному форматі.
"Таким чином Резерв ID стає основною формою військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Отримати його можна безпосередньо у застосунку Резерв+", – зазначали у відомстві.
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зауважувала, що перехід на електронний документ зменшує ризики втрати або підробки, а також спрощує військовий облік.
Електронний та паперовий документ мають однакову юридичну силу.
- У грудні в Резерв+ додали фото власника електронного документа.
