Міноборони пояснило, який статус у старих військових квитків після переходу в онлайн

В оборонному відомстві заявили LIGA.net, що про скасування старих військових квитків не йдеться, але нові документи оформлюються в цифровому форматі

Паперові військові квитки, видані раніше, продовжують бути чинними, однак нові військово-облікові документи створюються онлайн. Таке пояснення LIGA.net надали у Міністерстві оборони.

"Всі видані фізичні військові квитки залишаються дійсними. Про скасування старих квитків наразі не йдеться. Але нові оформлюються в цифрі", – розповіли у відомстві.

Там додали, що навіть якщо громадянин хоче отримати роздруківку з нового військового облікового документа, то спочатку йому або територіальному центру комплектування потрібно сформувати документ онлайн, а вже потім надрукувати його.

Раніше, у грудні 2025-го, МО повідомило, що уряд оновив порядок оформлення військово-облікових документів – тепер вони створюються лише в електронному форматі.

"Таким чином Резерв ID стає основною формою військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Отримати його можна безпосередньо у застосунку Резерв+", – зазначали у відомстві.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зауважувала, що перехід на електронний документ зменшує ризики втрати або підробки, а також спрощує військовий облік.

ДОВІДКА Щоб завантажити свій Резерв ID для роздруківки, потрібно: відкрити Резерв+ → настинути на "+" у помаранчевому колі (розташований праворуч від ПІБ внизу документа) → обрати пункт "Завантажити PDF". Після цього скачаний файл можна буде роздрукувати.



Електронний та паперовий документ мають однакову юридичну силу