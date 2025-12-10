Свириденко: Електронний документ у Резерв+ буде основним для військовозобов’язаних
Відтепер електронний документ у мобільному застосунку "Резерв+" стане основним для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
За її словами, у середу, 10 грудня, уряд оновив порядок оформлення військово-облікових документів. Відтепер вони створюються виключно в електронному форматі. Резерв ID стане основним документом для призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Його можна отримати у застосунку "Резерв+".
Свириденко уточнила: для тих, хто потребує паперової версії, залишається можливість видрукувати PDF самостійно або отримати видрук в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.
Прем’єрка наголосила, що перехід на електронний документ зменшує ризики втрати чи підробки, а також спрощує процеси військового обліку.
Для реалізації змін Кабмін оновив постанови №1487 і №559.
- Шмигаль розповів, що застосунком "Резерв+" вже користуються близько 6 млн українців. А до Армія+ доєднався майже 1 млн українських оборонців.
- 10 грудня повідомлялося, що в Резерв+ з'явилося фото власника електронного документа.
