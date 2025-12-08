В Силах оборони з’явиться 7000 цифрових офіцерів: які завдання виконуватимуть

Оксана Ферчук (Фото: Міноборони)

У Силах оборони будуть діяти сотні цифрових офіцерів у межах розвитку IT-вертикалі. Про це на заході Digital Defence Forum повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук, передає кореспондентка LIGA.net.

Вона розповіла, що мета полягає в тому, щоб у межах IT-вертикалі цифрові офіцери з’явилися у кожному підрозділі, починаючи від батальйону, в бригаді, корпусі, оперативному командуванні, кожному командуванні, а також у кожному управлінні Генерального штабу та Міноборони.

Посадовиця зазначила, що наразі всі військові використовують цифрові продукти, тому вони повинні вміти це робити на сучасному рівні, зокрема спираючись на штучний інтелект.

За словами Ферчук, від цього залежить, наскільки українська армія буде просунутою, наскільки вона зможе використати ту технологічну перевагу, яка на сьогодні існує.

Планується, що в підрозділах української армії з’явиться до 7000 цифрових офіцерів.

"Велике завдання буде разом їх підібрати правильно. Що я маю на увазі? Ці люди повинні мати IT-знання і мати IT-експертизу. Якщо ви призначите на ці посади людей без IT-експертизи – то ми витратимо свій час і свої ресурси в нікуди", – пояснила заступниця міністра.

Заповнення цих посад почнеться уже в січні, уточнила вона.

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що завдання цифрових офіцерів:

→ впроваджувати системи в підрозділах;

→ збирати та надавати зворотний звʼязок;

→ розуміти реальні потреби;

→ стати замовниками та архітекторами рішень;

→ формувати ІТ-культуру в Силах оборони.

"Завдяки новій структурі ми зможемо значно пришвидшити цифровізацію армії. Ефективніше впроваджувати цифрові продукти у війську, системно отримувати зворотний звʼязок та масштабувати найкращі ініціативи військових", – акцентував він.

Шмигаль розповів, що застосунком Резерв+ вже користуються близько 6 млн українців. А до Армія+ доєднався майже 1 млн українських оборонців.

Водночас у 2026 році застосунок Армія+ очікує на нововведення, розповіли у Міноборони.