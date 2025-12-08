В Силах обороны появится 7000 цифровых офицеров: какие задачи будут выполнять

Оксана Ферчук (Фото: Минобороны)

В Силах обороны будут действовать сотни цифровых офицеров в рамках развития IT-вертикали. Об этом на мероприятии Digital Defence Forum сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Оксана Ферчук, передает корреспондентка LIGA.net.

Она рассказала, что цель заключается в том, чтобы в рамках IT-вертикали цифровые офицеры появились в каждом подразделении, начиная от батальона, в бригаде, корпусе, оперативном командовании, каждом командовании, а также в каждом управлении Генерального штаба и Минобороны.

Чиновница отметила, что сейчас все военные используют цифровые продукты, поэтому они должны уметь это делать на современном уровне, в частности опираясь на искусственный интеллект.

По словам Ферчук, от этого зависит, насколько украинская армия будет продвинутой, насколько она сможет использовать то технологическое преимущество, которое на сегодня существует.

Планируется, что в подразделениях украинской армии появится до 7000 цифровых офицеров.

"Большая задача будет вместе их подобрать правильно. Что я имею в виду? Эти люди должны иметь IT-знания и иметь IT-экспертизу. Если вы назначите на эти должности людей без IT-экспертизы – то мы потратим свое время и свои ресурсы в никуда", — пояснила заместитель министра.

Заполнение этих должностей начнется уже в январе, уточнила она.

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что задачи цифровых офицеров:

→ внедрять системы в подразделениях;

→ собирать и предоставлять обратную связь;

→ понимать реальные потребности;

→ стать заказчиками и архитекторами решений;

→ формировать ІТ-культуру в Силах обороны.

"Благодаря новой структуре мы сможем значительно ускорить цифровизацию армии. Эффективнее внедрять цифровые продукты в армии, системно получать обратную связь и масштабировать лучшие инициативы военных", – акцентировал он.

Шмыгаль рассказал, что приложением Резерв+ уже пользуются около 6 млн украинцев. А к Армии+ присоединился почти 1 млн украинских защитников.

В то же время в 2026 году приложение Армия+ ожидает нововведения, рассказали в Минобороны.