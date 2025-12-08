Резерв+ имеет около 6 млн пользователей, а к Армия+ присоединился 1 млн военных – Шмыгаль

Большинство сервисов ТЦК уже цифровизированы, остальные будут переведены в цифру в ближайшее время, заявил министр обороны

Миллионы украинцев пользуются приложениями для военнообязанных и действующих военнослужащих "Резерв+" и "Армия+". Об этом на мероприятии Digital Defence Forum сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает корреспондентка LIGA.net.

Глава Минобороны отметил, что ведомство в своей работе реализует три ключевых приоритета. В каждом из них цифровой компонент является решающим, уточнил Шмыгаль.

"Первый приоритет – это люди. Он безусловный. В этой войне мы боремся за людей, за их мирное будущее, поэтому цифровые сервисы для военнообязанных и для защитников экономят силы, время, приближают услуги, снимают барьеры, открывают новые возможности", – подчеркнул министр.

Приложение для военнообязанных, призывников и резервистов "Резерв+" имеет около 6 млн пользователей. По его словам, это не просто электронный учетный документ, а набор различных функций – от электронных направлений на военно-врачебную комиссию до оформления отсрочек в режиме онлайн.

Шмыгаль отметил, что большинство сервисов территориальных центров комплектования и социальной поддержки уже цифровизированы. Остальные будут переведены в цифру в ближайшее время.

Также министр обороны рассказал, что около 1 млн защитников "присоединились к экосистеме Армия+". Результаты ее работы по состоянию на декабрь – 55 000 переводов между подразделениями и 1,2 млн электронных рапортов.

"Это возможность изучать мнение военных и оперативно реагировать на их запросы. Это пространство для обучения, бонусные программы, это обратная связь. Армия+ постоянно расширяется и модернизируется, чтобы соответствовать потребностям", – пояснил он.

18 октября Минобороны назвало категории граждан, которые могут получить отсрочки в приложении "Резерв+".

До конца 2025 года в приложении "Резерв+" появится функция смартконтрактов.