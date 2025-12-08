Резерв+ має близько 6 млн користувачів, а до Армія+ приєднався 1 млн військових – Шмигаль

Більшість сервісів ТЦК вже цифровізовано, решту буде переведено в цифру найближчим часом, заявив міністр оборони

Денис Шмигаль (Фото: Міноборони)

Мільйони українців користуються застосунками для військовозобов’язаних та чинних військовослужбовців "Резерв+" та "Армія+". Про це на заході Digital Defence Forum повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає кореспондентка LIGA.net.

Глава Міноборони зазначив, що відомство у своїй роботі реалізує три ключові пріоритети. У кожному з них цифровий компонент є вирішальним, уточнив Шмигаль.

"Перший пріоритет – це люди. Він безумовний. У цій війні ми боремося за людей, за їхнє мирне майбутнє, тому цифрові сервіси для військовозобов’язаних та для захисників заощаджують сили, час, наближають послуги, знімають бар’єри, відкривають нові можливості", – наголосив міністр.

Застосунок для військовозобов'язаних, призовників та резервістів "Резерв+" має близько 6 млн користувачів. За його словами, це не просто електронний обліковий документ, а набір різноманітних функцій – від електронних направлень на військово-лікарську комісію до оформлення відстрочок у режимі онлайн.

Шмигаль зазначив, що більшість сервісів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вже цифровізовано. Решту буде переведено в цифру найближчим часом.

Також міністр оборони розповів, що близько 1 млн захисників "долучилися до екосистеми Армія+". Результати її роботи станом на грудень – 55 000 переведень між підрозділами та 1,2 млн електронних рапортів.

"Це можливість вивчати думку військових й оперативно реагувати на їхні запити. Це простір для навчання, бонусні програми, це зворотний зв'язок. Армія+ постійно розширюється й модернізується, щоб відповідати потребам", – пояснив він.

18 жовтня Міноборони назвало категорії громадян, які можуть отримати відстрочки в застосунку "Резерв+".

До кінця 2025 року в застосунку "Резерв+" з'явиться функція смартконтрактів.