У застосунку "Резерв+" з'явилося фото власника, але ця функція доступна не для всіх
У застосунку "Резерв+" з'явилося фото власника електронного документа. Про це повідомили в Міноборони.
Щоб фото почало відображуватися, достатньо оновити застосунок та документ у ньому до останньої версії. Однак в міністерстві наголосили, що фото з’явиться лише у користувачів, які мають біометричний паспорт. Проте "Резерв ID" без фото має таку саму юридичну силу, як і застосунок із фото.
"Ми прагнемо, щоб цифрові інструменти давали відчутну користь у повсякденних ситуаціях. Наявність фото зробить перевірку документів громадян швидшою і прозорішою для всіх", – зазначила заступниця голови Міноборони з питань цифрового розвитку Оксана Ферчук.
У Міноборони наголосили: найближчими днями, через високе навантаження, фото може підтягуватися довше. Якщо протягом кількох днів фото, за наявності у громадянина біометричного паспорта, не підтягнулося, радять скористатися розділом у меню "Виправити дані онлайн".
