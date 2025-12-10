У застосунку "Резерв+" з'явилося фото власника, але ця функція доступна не для всіх

Оновлення "Резерв+" (Ілюстрація: Міноборони)

У застосунку "Резерв+" з'явилося фото власника електронного документа. Про це повідомили в Міноборони.

Щоб фото почало відображуватися, достатньо оновити застосунок та документ у ньому до останньої версії. Однак в міністерстві наголосили, що фото з’явиться лише у користувачів, які мають біометричний паспорт. Проте "Резерв ID" без фото має таку саму юридичну силу, як і застосунок із фото.

"Ми прагнемо, щоб цифрові інструменти давали відчутну користь у повсякденних ситуаціях. Наявність фото зробить перевірку документів громадян швидшою і прозорішою для всіх", – зазначила заступниця голови Міноборони з питань цифрового розвитку Оксана Ферчук.

У Міноборони наголосили: найближчими днями, через високе навантаження, фото може підтягуватися довше. Якщо протягом кількох днів фото, за наявності у громадянина біометричного паспорта, не підтягнулося, радять скористатися розділом у меню "Виправити дані онлайн".