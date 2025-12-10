В приложении "Резерв+" появилось фото владельца, но эта функция доступна не для всех
В приложении "Резерв+" появилось фото владельца электронного документа. Об этом сообщили в Минобороны.
Чтобы фото начало отображаться, достаточно обновить приложение и документ в нем до последней версии. Однако в министерстве отметили, что фото появится только у пользователей, которые имеют биометрический паспорт. Но "Резерв ID" без фото имеет такую же юридическую силу, как и приложение с фото.
"Мы стремимся, чтобы цифровые инструменты давали ощутимую пользу в повседневных ситуациях. Наличие фото сделает проверку документов граждан быстрее и прозрачнее для всех", – отметила заместитель главы Минобороны по вопросам цифрового развития Оксана Ферчук.
В Минобороны подчеркнули, что в ближайшие дни, из-за высокой нагрузки, фото может подтягиваться дольше. Если в течение нескольких дней фото, при наличии у гражданина биометрического паспорта, не подтянулось, советуют воспользоваться разделом в меню "Исправить данные онлайн".
