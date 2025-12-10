Свириденко: Электронный документ в Резерв+ будет основным для военнообязанных

Резерв+ (Фото: Depositphotos)

Отныне электронный документ в мобильном приложении Резерв+ станет основным для военнообязанных, призывников и резервистов. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, в среду, 10 декабря, правительство обновило порядок оформления военно-учетных документов. Отныне они создаются исключительно в электронном формате. Резерв ID станет основным документом для призывников, военнообязанных и резервистов. Его можно получить в приложении Резерв+.

Свириденко уточнила, что для тех, кто нуждается в бумажной версии, остается возможность распечатать PDF самостоятельно или получить распечатку в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Премьер подчеркнула, что переход на электронный документ уменьшает риски потери или подделки, а также упрощает процессы воинского учета.

Для реализации изменений Кабмин обновил постановления №1487 и №559.

Шмыгаль рассказал, что приложением Резерв+ уже пользуются около 6 млн украинцев. А к Армии+ присоединился почти 1 млн украинских защитников.

10 декабря сообщалось, что в Резерв+ появилось фото владельца электронного документа.