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Минобороны: После бунта Пригожина Россия возвращает войска на восток

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2023, 10:48
Минобороны: После бунта Пригожина Россия возвращает войска на восток - Фото
Анна Маляр (Фото: Facebook)

Россия возвращает на восток свои войска, которые выводила оттуда, чтобы направить их в Московскую область из-за бунта террористов группы Вагнера. Об этом в эфире телемарафона сказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Из того, что мы видим: во время активизации событий, политического кризиса в Российской Федерации они собирали войска с востока и пытались их переместить в Московский регион", – заявила она.

По данным Минобороны, из-за того, что бунт главаря группы Вагнера Евгения Пригожина очень быстро исчерпал себя, российские власти возвращают эти войска на восточное направление.

Читайте также: Боррель: Бунт Вагнера показывает, что война Москвы в Украине расшатывает российскую власть

Милана Головань
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