Минобороны: После бунта Пригожина Россия возвращает войска на восток

Россия возвращает на восток свои войска, которые выводила оттуда, чтобы направить их в Московскую область из-за бунта террористов группы Вагнера. Об этом в эфире телемарафона сказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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"Из того, что мы видим: во время активизации событий, политического кризиса в Российской Федерации они собирали войска с востока и пытались их переместить в Московский регион", – заявила она.

По данным Минобороны, из-за того, что бунт главаря группы Вагнера Евгения Пригожина очень быстро исчерпал себя, российские власти возвращают эти войска на восточное направление.

24 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам организации.

Вечером 25 июня он договорился с властями РФ и объявил отвод войск. Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уезжает в Беларусь.

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