Минобороны: После бунта Пригожина Россия возвращает войска на восток
26.06.2023, 10:48
Анна Маляр (Фото: Facebook)
Россия возвращает на восток свои войска, которые выводила оттуда, чтобы направить их в Московскую область из-за бунта террористов группы Вагнера. Об этом в эфире телемарафона сказала заместитель министра обороны Анна Маляр.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Из того, что мы видим: во время активизации событий, политического кризиса в Российской Федерации они собирали войска с востока и пытались их переместить в Московский регион", – заявила она.
По данным Минобороны, из-за того, что бунт главаря группы Вагнера Евгения Пригожина очень быстро исчерпал себя, российские власти возвращают эти войска на восточное направление.
- 24 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам организации.
- Вечером 25 июня он договорился с властями РФ и объявил отвод войск. Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уезжает в Беларусь.
Читайте также: Боррель: Бунт Вагнера показывает, что война Москвы в Украине расшатывает российскую власть
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Минобороны: На востоке "сложная ситуация". Враг активно наступает, ВСУ дают отпор – карта 19.06.2023Минобороны о Каховской ГЭС: Россиянам предстоят серьезные решения, будут менять дислокацию 07.06.2023"Наступление начнется не в соцсетях": еще одно видео Минобороны о будущем контрнаступлении 06.06.2023
Последние новости
Комментарии