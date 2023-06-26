Міноборони: Після бунту Пригожина Росія повертає війська на схід

Росія повертає на схід України свої війська, які виводила звідти, аби направити їх у Московську область через бунт терористів групи Вагнера. Про це в ефірі телемарафону сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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"З того, що ми бачимо: під час активізації подій, політичної кризи у Російській Федерації вони збирали війська зі сходу і намагалися їх перемістити в Московський регіон", – заявила вона.

За даними Міноборони, через те, що бунт ватажка групи Вагнера Євгенія Пригожина дуже швидко вичерпав себе, російська влада повертає ці війська на східний напрямок.

24 червня ватажок ПВК Вагнера Євгеній Пригожин заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.

Увечері 25 червня він домовився з владою РФ та оголосив відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин їде до Білорусі.

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