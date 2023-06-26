Міноборони: Після бунту Пригожина Росія повертає війська на схід
26.06.2023, 10:48
Ганна Маляр (Фото: Facebook)
Росія повертає на схід України свої війська, які виводила звідти, аби направити їх у Московську область через бунт терористів групи Вагнера. Про це в ефірі телемарафону сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
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"З того, що ми бачимо: під час активізації подій, політичної кризи у Російській Федерації вони збирали війська зі сходу і намагалися їх перемістити в Московський регіон", – заявила вона.
За даними Міноборони, через те, що бунт ватажка групи Вагнера Євгенія Пригожина дуже швидко вичерпав себе, російська влада повертає ці війська на східний напрямок.
- 24 червня ватажок ПВК Вагнера Євгеній Пригожин заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.
- Увечері 25 червня він домовився з владою РФ та оголосив відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин їде до Білорусі.
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