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Міноборони: Після бунту Пригожина Росія повертає війська на схід

Этот материал также доступен на русском
26.06.2023, 10:48
Міноборони: Після бунту Пригожина Росія повертає війська на схід - Фото
Ганна Маляр (Фото: Facebook)

Росія повертає на схід України свої війська, які виводила звідти, аби направити їх у Московську область через бунт терористів групи Вагнера. Про це в ефірі телемарафону сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"З того, що ми бачимо: під час активізації подій, політичної кризи у Російській Федерації вони збирали війська зі сходу і намагалися їх перемістити в Московський регіон", – заявила вона.

За даними Міноборони, через те, що бунт ватажка групи Вагнера Євгенія Пригожина дуже швидко вичерпав себе, російська влада повертає ці війська на східний напрямок.

  • 24 червня ватажок ПВК Вагнера Євгеній Пригожин заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.
  • Увечері 25 червня він домовився з владою РФ та оголосив відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин їде до Білорусі.

Читайте також: Боррель: Бунт Вагнера показує, що війна Москви в Україні розхитує російську владу

Мілана Головань
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