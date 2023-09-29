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Россиян готовят к новому призыву с 1 октября. При этом говорят, что мобилизации не будет

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2023, 09:15
Россиян готовят к новому призыву с 1 октября. При этом говорят, что мобилизации не будет - Фото
Российские оккупанты (Фото: росСМИ)

В Минобороны РФ заявили, что с 1 октября начнется осенний призыв на военную службу. В частности, под него подпадают районы Украины, находящиеся в российской оккупации с 2014 года (Донецкая и Луганская области), и оккупированные территории (Запорожская и Херсонская области).

Как утверждает ведомство страны-агрессора, все призывники "будут проходить службу на территории России". В пункты дислокации вооруженных сил захватчиков на временно оккупированных территориях или для выполнения каких-либо военных задач их якобы не будут направлять.

После "прохождения службы" призывников обещают отправить домой.

В то же время в Генштабе РФ сообщили, что проведение дополнительной мобилизации якобы не планируется, поскольку "россиян, желающих воевать, достаточно".

  • В начале сентября ЦНС сообщал, что созданные оккупантами во временно оккупированной Луганской области "военные" получили указание ускорить меры взятия на так называемый военный учет местных жителей.
  • 31 июля представитель ГУР заявил, что с начала 2022 года Россия на оккупированных территориях Украины принудительно мобилизовала в свою армию от 55 000 до 60 000 мужчин.
  • 16 августа ЦНС сообщил, что во временно оккупированной Горловке, захваченной Россией в 2014 году, погибли более 20 000 незаконно мобилизованных жителей.

Читайте также: Россия готовит незаконную мобилизацию на оккупированном юге Украины – ССО

Милана Головань
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