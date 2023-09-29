Россиян готовят к новому призыву с 1 октября. При этом говорят, что мобилизации не будет

В Минобороны РФ заявили, что с 1 октября начнется осенний призыв на военную службу. В частности, под него подпадают районы Украины, находящиеся в российской оккупации с 2014 года (Донецкая и Луганская области), и оккупированные территории (Запорожская и Херсонская области).

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Как утверждает ведомство страны-агрессора, все призывники "будут проходить службу на территории России". В пункты дислокации вооруженных сил захватчиков на временно оккупированных территориях или для выполнения каких-либо военных задач их якобы не будут направлять.

После "прохождения службы" призывников обещают отправить домой.

В то же время в Генштабе РФ сообщили, что проведение дополнительной мобилизации якобы не планируется, поскольку "россиян, желающих воевать, достаточно".

В начале сентября ЦНС сообщал, что созданные оккупантами во временно оккупированной Луганской области "военные" получили указание ускорить меры взятия на так называемый военный учет местных жителей.

31 июля представитель ГУР заявил, что с начала 2022 года Россия на оккупированных территориях Украины принудительно мобилизовала в свою армию от 55 000 до 60 000 мужчин.

16 августа ЦНС сообщил, что во временно оккупированной Горловке, захваченной Россией в 2014 году, погибли более 20 000 незаконно мобилизованных жителей.

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