Россиян готовят к новому призыву с 1 октября. При этом говорят, что мобилизации не будет
В Минобороны РФ заявили, что с 1 октября начнется осенний призыв на военную службу. В частности, под него подпадают районы Украины, находящиеся в российской оккупации с 2014 года (Донецкая и Луганская области), и оккупированные территории (Запорожская и Херсонская области).
Как утверждает ведомство страны-агрессора, все призывники "будут проходить службу на территории России". В пункты дислокации вооруженных сил захватчиков на временно оккупированных территориях или для выполнения каких-либо военных задач их якобы не будут направлять.
После "прохождения службы" призывников обещают отправить домой.
В то же время в Генштабе РФ сообщили, что проведение дополнительной мобилизации якобы не планируется, поскольку "россиян, желающих воевать, достаточно".
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