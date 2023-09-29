Росіян готують до нового призову з 1 жовтня. При цьому кажуть, що мобілізації не буде
У Міноборони РФ заявили, що з 1 жовтня розпочнеться осінній призов на військову службу. Зокрема, під нього підпадають райони України, які перебувають в окупації з 2014 року (Донецька та Луганська області), і новоокуповані території (Запорізька та Херсонська області).
Як стверджує відомство країни-агресора, усі призовники проходитимуть службу на території Росії. У пункти дислокації збройних сил загарбників на тимчасово окупованих територіях чи для виконання будь-яких військових завдань їх нібито не спрямовуватимуть.
Після "проходження служби" призовників обіцяють відправити додому.
Водночас у Генштабі РФ повідомили, що проведення додаткової мобілізації нібито не планується, оскільки "росіян, охочих воювати, достатньо".
Читайте також: Росія готує незаконну мобілізацію на окупованому півдні України – ССО
Коментарі