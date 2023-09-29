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Росіян готують до нового призову з 1 жовтня. При цьому кажуть, що мобілізації не буде

Этот материал также доступен на русском
29.09.2023, 09:15
Росіян готують до нового призову з 1 жовтня. При цьому кажуть, що мобілізації не буде - Фото
Російські окупанти (Фото: росЗМІ)

У Міноборони РФ заявили, що з 1 жовтня розпочнеться осінній призов на військову службу. Зокрема, під нього підпадають райони України, які перебувають в окупації з 2014 року (Донецька та Луганська області), і новоокуповані території (Запорізька та Херсонська області).

Як стверджує відомство країни-агресора, усі призовники проходитимуть службу на території Росії. У пункти дислокації збройних сил загарбників на тимчасово окупованих територіях чи для виконання будь-яких військових завдань їх нібито не спрямовуватимуть. 

Після "проходження служби" призовників обіцяють відправити додому.

Водночас у Генштабі РФ повідомили, що проведення додаткової мобілізації нібито не планується, оскільки "росіян, охочих воювати, достатньо".

  • На початку вересня ЦНС повідомляв, що створені окупантами у тимчасово окупованій Луганській області "військкомати" отримали вказівку пришвидшити заходи взяття на так званий військовий облік місцевих мешканців.
  • 31 липня представник ГУР заявив, що з початку 2022 року Росія на окупованих територіях України примусово мобілізувала до своєї армії від 55 000 до 60 000 чоловіків.
  • 16 серпня ЦНС повідомив, що у тимчасово окупованій Горлівці, захопленій Росією у 2014 році, загинули понад 20 000 незаконно мобілізованих жителів.

Читайте також: Росія готує незаконну мобілізацію на окупованому півдні України – ССО

Мілана Головань
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