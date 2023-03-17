UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Минобороны создает подразделение для расследования военных преступлений России

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2023, 17:35
Минобороны создает подразделение для расследования военных преступлений России - Фото
Министерство обороны Украины (Фото - Telegram Міноборони)

В Министерстве обороны решено создать подразделение, которое будет помогать расследованиям военных преступлений России в Украине.

При Департаменте юридического обеспечения  Минобороны будет создано подразделение по международному праву для содействия Генеральной прокуратуре, Министерству юстиции и международным институциям в работе по выявлению и расследованию военных преступлений России в Украине.

Как сообщил в Twitter министр обороны Алексей Резников, новое подразделение будет "вносить вклад в расследование российских военных преступлений, имплементацию норма международного гуманитарного права, регуляций ЕС и стандартов НАТО".

"Приверженность международному праву — то, что отличает демократическое государство от правового нигилиста", – подчеркнул министр. 

Фото – скриншот из Twitter Oleksii Reznikov.
  • В мае 2022 года прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан сказал, что расследование военных преступлений, совершенных россиянами во время вторжения в Украину, станет самым крупным расследованием за все время существования МУС.
  • 28 февраля 2023 года президент Владимир Зеленский сказал в видеообращении, что провел встречу с прокурором МУС Ханом и заявил, что "геноцидная политика России против нашего народа обязательно будет иметь невозвратные юридические последствия для всех, кто задумал, утвердил и реализует эту политику".

Читайте также: Прокуратура Украины собрала досье на 600 командиров РФ, включая Путина – Guardian

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников расследование военные преступления минобороны
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 