Минобороны создает подразделение для расследования военных преступлений России

В Министерстве обороны решено создать подразделение, которое будет помогать расследованиям военных преступлений России в Украине.

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При Департаменте юридического обеспечения Минобороны будет создано подразделение по международному праву для содействия Генеральной прокуратуре, Министерству юстиции и международным институциям в работе по выявлению и расследованию военных преступлений России в Украине.

Как сообщил в Twitter министр обороны Алексей Резников, новое подразделение будет "вносить вклад в расследование российских военных преступлений, имплементацию норма международного гуманитарного права, регуляций ЕС и стандартов НАТО".



"Приверженность международному праву — то, что отличает демократическое государство от правового нигилиста", – подчеркнул министр.

В мае 2022 года прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан сказал, что расследование военных преступлений, совершенных россиянами во время вторжения в Украину, станет самым крупным расследованием за все время существования МУС.

28 февраля 2023 года президент Владимир Зеленский сказал в видеообращении, что провел встречу с прокурором МУС Ханом и заявил, что "геноцидная политика России против нашего народа обязательно будет иметь невозвратные юридические последствия для всех, кто задумал, утвердил и реализует эту политику".

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Сергій Бережний

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