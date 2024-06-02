Минобороны: Технологии ВСУ могут побороть Россию, превосходящую в технике и людях

В пресс-службе Минобороны сообщили LIGA.net, что потребность в боеприпасах для ВСУ зависит от задач на фронте: где-то нужно больше, где-то – меньше

Наземный боевой дрон ВСУ Ironclad (Фото: Милитарный)

Имея более технологичное оружие в достаточном количестве и обученное войско, можно наносить поражение даже превосходящему по количеству солдат и техники противнику. Об этом на информационный запрос LIGA.net сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

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На вопрос, можно ли утверждать, что при всей помощи от западных союзников РФ все равно сохраняет значительное преимущество в артиллерии и авиации, в ведомстве ответили: "Потребность в боеприпасах для ВСУ зависит от задач на фронте. Если для обороны, сдерживания агрессора – это одно количество. Если говорить о накоплении резервов для контрнаступления, о создании качественно новых ударных способностей Сил обороны — должны быть значительно большие объемы поставок снарядов".

Кроме того, отметили в Минобороны, на ситуацию на фронте влияет комплекс факторов: количество артснарядов, артиллерийских систем, их технические характеристики, количество других средств огневого поражения в воздухе и на земле, тактика их применения, обучение воинов и многие другие.

К примеру, когда Силы обороны имеют достаточно дальнобойных ракетных высокоточных систем и боеприпасов к ним, это позволяет постоянно наносить удары по тыловым базам врага, максимально усложнять поставки боезапасов, а значит – снижать потенциал их передовых подразделений, в частности артиллерийских.

"Когда мы получим долгожданные F-1, у нас будет больше возможностей в небе и на земле. Эта война показала, что, имея более технологичное оружие в достаточном количестве и хорошо обученное войско, можно наносить поражение даже превосходящему по количеству солдат и техники противнику", – подытожили в пресс-службе.

17 февраля 2024 года чешский президент Павел заявил о 800 000 снарядах, которые могут быть отправлены в Украину. Речь идет о полумиллионе снарядов калибра 155 мм и еще 300 000 снарядов калибра 122 мм – они были найдены в третьих странах.

28 мая премьер Чехии Фиала заявил, что в ближайшие дни Украина получит первые артиллерийские снаряды, закупленные в рамках чешской инициативы.

29 мая стало известно, что до конца 2024 года европейские союзники планируют передать Украине 500 000 артиллерийских снарядов, закупленных в рамках чешской инициативы.

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