Міноборони: Технології ЗСУ можуть подолати Росію, яка переважає у техніці та людях
Маючи технологічнішу зброю у достатній кількості та навчене військо, можна завдавати поразки противнику, який навіть переважає за кількістю солдатів та техніки. Про це на інформаційний запит LIGA.net повідомили у пресслужбі Міністерства оборони.
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На запитання, чи можна стверджувати, що, попри всю допомогу від західних союзників, РФ все одно зберігає значну перевагу в артилерії та авіації, у відомстві відповіли: "Потреба в боєприпасах для ЗСУ залежить від завдань на фронті. Якщо для оборони, стримування агресора – це одна кількість. Якщо говорити про накопичення резервів для контрнаступу, про створення якісно нових ударних спроможностей Сил оборони – мають бути значно більші обсяги постачання снарядів".
Крім того, наголосили у Міноборони, на ситуацію на фронті впливає комплекс факторів: кількість артснарядів, артилерійських систем, їх технічні характеристики, кількість інших засобів вогневого ураження у повітрі та на землі, тактика їх застосування, навченість воїнів та багато інших.
До прикладу, коли Сили оборони мають достатньо далекобійних ракетних високоточних систем і боєприпасів до них, це дозволяє постійно завдавати ударів по тилових базах ворога, максимально ускладнювати постачання боєзапасів, а отже – знижувати потенціал їхніх передових підрозділів, зокрема артилерійських.
"Коли ми отримаємо довгоочікувані F-16, у нас буде більше можливостей у небі та на землі. Ця війна показала, що, маючи технологічнішу зброю у достатній кількості та добре навчене військо, можна завдавати поразки противнику, який навіть переважає за кількістю солдатів та техніки", – підсумували у пресслужбі.
- 17 лютого 2024 року чеський президент Павел заявив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України. Йдеться про пів мільйона снарядів калібру 155 мм і ще 300 000 снарядів калібру 122 мм – вони були знайдені в третіх країнах.
- 28 травня прем'єр Чехії Фіала заявив, що найближчими днями Україна отримає перші артилерійські снаряди, закуплені в межах чеської ініціативи.
- 29 травня стало відомо, що до кінця 2024 року європейські союзники планують передати Україні 500 000 артилерійських снарядів, закуплених у межах чеської ініціативи.
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