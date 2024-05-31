"Взимку було 7:1, зараз отримуємо більше снарядів". Міноборони – про ситуацію з артилерією
Взимку російська окупаційна армія переважала Сили оборони у кількості артилерійських снарядів у сім разів, зараз до українських бійців надходить більше боєприпасів. Так на інформаційний запит LIGA.net відповіли у пресслужбі Міністерства оборони.
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Російська армія за інтенсивністю артилерійського вогню переважала Сили оборони України майже весь час з моменту широкомасштабного вторгнення, зазначили у відомстві.
"В окремі періоди на окремих ділянках фронту снарядна перевага росіян була багаторазовою. До прикладу, у зимовий період 2024 року перевага ворога у випущених боєприпасах становила співвідношення близько 7:1. Наразі до наших артилеристів надходить більше снарядів, ніж у зимовий період", – йдеться у повідомленні.
Міноборони заявило, що у застосуванні артилерії єаксіома: чим більше снарядів випускається по ворогу – тим більше можливостей українських військ на полі бою.
Тому західні союзники, знаючи ситуацію на полі бою, намагаються надавати допомогу якнайшвидше, додали у міністерстві. Крім того, вітчизняні виробники також нарощують обсяги виробництва озброєння, зокрема, снарядів та мін, для відсічі російським окупантам.
- 17 лютого 2024 року чеський президент Павел заявив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України. Йдеться про пів мільйона снарядів калібру 155 мм і ще 300 000 снарядів калібру 122 мм – вони були знайдені в третіх країнах.
- 28 травня прем'єр Чехії Фіала заявив, що найближчими днями Україна отримає перші артилерійські снаряди, закуплені в межах чеської ініціативи.
- 29 травня стало відомо, що до кінця 2024 року європейські союзники планують передати Україні 500 000 артилерійських снарядів, закуплених у межах чеської ініціативи.
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