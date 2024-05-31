"Взимку було 7:1, зараз отримуємо більше снарядів". Міноборони – про ситуацію з артилерією

Чим більше снарядів випускається по ворогу – тим більше можливостей українських військ на полі бою, заявили у відомстві

Артилерійські снаряди (Фото: ЕРА/KATERYNA KLOCHKO)

Взимку російська окупаційна армія переважала Сили оборони у кількості артилерійських снарядів у сім разів, зараз до українських бійців надходить більше боєприпасів. Так на інформаційний запит LIGA.net відповіли у пресслужбі Міністерства оборони.

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Російська армія за інтенсивністю артилерійського вогню переважала Сили оборони України майже весь час з моменту широкомасштабного вторгнення, зазначили у відомстві.

"В окремі періоди на окремих ділянках фронту снарядна перевага росіян була багаторазовою. До прикладу, у зимовий період 2024 року перевага ворога у випущених боєприпасах становила співвідношення близько 7:1. Наразі до наших артилеристів надходить більше снарядів, ніж у зимовий період", – йдеться у повідомленні.

Міноборони заявило, що у застосуванні артилерії єаксіома: чим більше снарядів випускається по ворогу – тим більше можливостей українських військ на полі бою.

Тому західні союзники, знаючи ситуацію на полі бою, намагаються надавати допомогу якнайшвидше, додали у міністерстві. Крім того, вітчизняні виробники також нарощують обсяги виробництва озброєння, зокрема, снарядів та мін, для відсічі російським окупантам.

17 лютого 2024 року чеський президент Павел заявив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України. Йдеться про пів мільйона снарядів калібру 155 мм і ще 300 000 снарядів калібру 122 мм – вони були знайдені в третіх країнах.

28 травня прем'єр Чехії Фіала заявив, що найближчими днями Україна отримає перші артилерійські снаряди, закуплені в межах чеської ініціативи.

29 травня стало відомо, що до кінця 2024 року європейські союзники планують передати Україні 500 000 артилерійських снарядів, закуплених у межах чеської ініціативи.

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