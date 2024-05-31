"Зимой было 7:1, сейчас получаем больше снарядов". Минобороны – о ситуации с артиллерией

Чем больше снарядов выпускается по врагу – тем больше возможностей украинских войск на поле боя, заявили в ведомстве

Артиллерийские снаряды (Фото: ЕРА/KATERYNA KLOCHKO)

Зимой российская оккупационная армия преобладала Силы обороны в количестве артиллерийских снарядов в семь раз, сейчас к украинским бойцам поступает больше боеприпасов. Так на информационный запрос LIGA.net ответили в пресс-службе Министерства обороны.

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Российская армия по интенсивности артиллерийского огня превосходила Силы обороны Украины почти все время с момента широкомасштабного вторжения, отметили в ведомстве.

"В отдельные периоды на отдельных участках фронта снарядное преимущество россиян было многократным. К примеру, в зимний период 2024 года преимущество врага в выпущенных боеприпасах составляло соотношение около 7:1. В настоящее время к нашим артиллеристам поступает больше снарядов, чем в зимний период", – говорится в сообщении.

Минобороны заявило, что в применении артиллерии существует аксиома: чем больше снарядов выпускается по врагу – тем больше возможностей украинских войск на поле боя.

Поэтому западные союзники, зная ситуацию на поле боя, пытаются оказывать помощь как можно быстрее, добавили в министерстве. Кроме того, отечественные производители также наращивают объемы производства вооружения, в частности, снарядов и мин для отражения российским оккупантам.

17 февраля 2024 года чешский президент Павел заявил о 800 000 снарядах, которые могут быть отправлены в Украину. Речь идет о полумиллионе снарядов калибра 155 мм и еще 300 000 снарядов калибра 122 мм – они были найдены в третьих странах.

28 мая премьер Чехии Фиала заявил, что в ближайшие дни Украина получит первые артиллерийские снаряды, закупленные в рамках чешской инициативы.

29 мая стало известно, что до конца 2024 года европейские союзники планируют передать Украине 500 000 артиллерийских снарядов, закупленных в рамках чешской инициативы.

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