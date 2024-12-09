Минобороны: В рекрутинговые центры обратились более 29 000 украинцев
По состоянию на 9 декабря в центры рекрутинга украинской армии обратились более 29 000 граждан. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
С момента запуска рекрутинговых центров более 29 000 граждан получили консультации, а 6617 кандидатов проходят этап подбора позиций и оформления.
Наивысшую активность по количеству обращений продемонстрировали жители Днепропетровской области – более 14% от общего количества за весь период работы центров.
Региональное распределение активности выглядит следующим образом:
→ Днепропетровская область – 14,71%
→ Харьковская область – 14,69%
→ город Киев – 14,63%
→ Запорожская область – 12,48%
→ Львовская область – 11,65%.
В Минобороны отметили, что центры рекрутинга предлагают вакансии не только в Вооруженных Силах Украины, но и в Национальной гвардии, Государственной пограничной службе и Службе безопасности Украины.
Из более чем 10 000 открытых позиций наибольшим спросом пользуются должности водителей, операторов беспилотников, штабных работников и медицинского персонала.
В настоящее время в Украине работают 44 центра рекрутинга, а также горячая линия для получения консультаций.
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