Минобороны: В рекрутинговые центры обратились более 29 000 украинцев

Сейчас в Украине работают 44 центра рекрутинга

Центр рекрутинга (Фото: Минобороны)

По состоянию на 9 декабря в центры рекрутинга украинской армии обратились более 29 000 граждан. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

С момента запуска рекрутинговых центров более 29 000 граждан получили консультации, а 6617 кандидатов проходят этап подбора позиций и оформления.

Наивысшую активность по количеству обращений продемонстрировали жители Днепропетровской области – более 14% от общего количества за весь период работы центров.

Региональное распределение активности выглядит следующим образом:

→ Днепропетровская область – 14,71%

→ Харьковская область – 14,69%

→ город Киев – 14,63%

→ Запорожская область – 12,48%

→ Львовская область – 11,65%.

В Минобороны отметили, что центры рекрутинга предлагают вакансии не только в Вооруженных Силах Украины, но и в Национальной гвардии, Государственной пограничной службе и Службе безопасности Украины.

Из более чем 10 000 открытых позиций наибольшим спросом пользуются должности водителей, операторов беспилотников, штабных работников и медицинского персонала.

В настоящее время в Украине работают 44 центра рекрутинга, а также горячая линия для получения консультаций.

Фото: Минобороны