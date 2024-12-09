Міноборони: До рекрутингових центрів звернулися понад 29 000 українців
Станом на 9 грудня до центрів рекрутингу української армії звернулися понад 29 000 громадян. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.
З моменту запуску рекрутингових центрів понад 29 000 громадян отримали консультації, а 6617 кандидатів наразі проходять етап підбору позицій та оформлення.
Найвищу активність за кількістю звернень продемонстрували мешканці Дніпропетровської області – понад 14% від загальної кількості за весь період функціонування центрів.
Регіональний розподіл активності виглядає так:
→ Дніпропетровська область – 14,71%
→ Харківська область – 14,69%
→ місто Київ – 14,63%
→ Запорізька область – 12,48%
→ Львівська область – 11,65%.
У Міноборони зазначили, що центри рекрутингу пропонують вакансії не лише у Збройних Силах України, але й у Національній гвардії, Державній прикордонній службі та Службі безпеки України.
З понад 10 000 відкритих позицій найбільший попит мають посади водіїв, операторів безпілотників, штабних працівників та медичного персоналу.
Наразі в Україні працюють 44 центри рекрутингу, а також гаряча лінія для отримання консультацій.
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