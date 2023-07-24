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Минобороны: ВСУ наступают на Мелитополь и Бердянск. За неделю освобождены новые земли

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2023, 09:03
Минобороны: ВСУ наступают на Мелитополь и Бердянск. За неделю освобождены новые земли - Фото
Анна Маляр (Фото: скриншот с видео)

Вооруженные Силы Украины продолжают наступление в направлении Мелитополя и Бердянска, за неделю освобождены новые территории. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, с начала наступления на южном направлении украинские воины освободили более 192 кв км территории.

Она отметила, что за прошлую неделю Силы обороны освободили более 12 кв км земель.

ВСУ продолжают наступательную операцию на нескольких направлениях в сторону Мелитополя и Бердянска. 

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Дмитрий Гриниченко
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