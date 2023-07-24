Минобороны: ВСУ наступают на Мелитополь и Бердянск. За неделю освобождены новые земли
24.07.2023, 09:03
Анна Маляр (Фото: скриншот с видео)
Вооруженные Силы Украины продолжают наступление в направлении Мелитополя и Бердянска, за неделю освобождены новые территории. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
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По ее словам, с начала наступления на южном направлении украинские воины освободили более 192 кв км территории.
Она отметила, что за прошлую неделю Силы обороны освободили более 12 кв км земель.
ВСУ продолжают наступательную операцию на нескольких направлениях в сторону Мелитополя и Бердянска.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью WP заявил, что украинское наступление – это не шоу, во время него каждый отвоеванный метр земли дается кровью.
- Американский генерал Милли заявлял, что наступление ВСУ "далеко от провала" несмотря на то, что оно проходит "медленнее", чем ожидалось.
- ЦРУ: Наступление Украины может стать успешным, в обороне РФ – важные структурные проблемы.
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