Міноборони: ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ. За тиждень звільнено нові землі
24.07.2023, 09:03
Ганна Маляр (Фото: скриншот з відео)
Збройні Сили України продовжують наступ у напрямку Мелітополя та Бердянська, за тиждень звільнено нові території. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
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За її словами, з початку наступу на південному напрямку українські воїни звільнили понад 192 кв км території.
Вона зазначила, що за минулий тиждень Сили оборони звільнили понад 12 кв км земель.
ЗСУ продовжують наступальну операцію на кількох напрямках у бік Мелітополя та Бердянська.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю WP заявив, що український наступ – це не шоу, під час нього кожен відвойований метр землі дається кров'ю.
- Американський генерал Міллі заявляв, що наступ ЗСУ "далекий від провалу" попри те, що він відбувається "повільніше", ніж очікувалося.
- ЦРУ: Наступ України може стати успішним, в обороні РФ – важливі структурні проблеми.
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