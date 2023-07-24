Міноборони: ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ. За тиждень звільнено нові землі

Збройні Сили України продовжують наступ у напрямку Мелітополя та Бердянська, за тиждень звільнено нові території. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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За її словами, з початку наступу на південному напрямку українські воїни звільнили понад 192 кв км території.

Вона зазначила, що за минулий тиждень Сили оборони звільнили понад 12 кв км земель.

ЗСУ продовжують наступальну операцію на кількох напрямках у бік Мелітополя та Бердянська.

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