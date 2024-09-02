Минобороны ввело в эксплуатацию первый подземный стабилизационный пункт для ВСУ – фото

Стабилизационный пункт (Фото: Минобороны)

Министерство обороны ввело в эксплуатацию первый подземный стабилизационный пункт для военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

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Стабилизационный пункт сконструирован из шести стальных бункеров, оснащенных системами вентиляции, водоснабжения и альтернативными источниками питания. В подземном госпитале могут оказывать помощь более 100 раненым ежесуточно.

Минобороны планирует построить 20 таких стабилизационных пунктов. По словам министра обороны Рустема Умерова, такие подземные стабпункты критически важны для сохранения жизней военных.

"В условиях интенсивных боевых действий мы должны обеспечить максимальную защиту и скорую медицинскую помощь нашим героям. Это первый шаг в рамках масштабного проекта, который укрепит нашу медицинскую инфраструктуру и позволит еще более эффективно поддерживать защитников на передовой", — подчеркнул министр.

Фото: Министерство обороны

Фото: Министерство обороны

Фото: Министерство обороны

Фото: Министерство обороны

Фото: Министерство обороны

Фото: Министерство обороны

Фото: Министерство обороны

В феврале Умеров сообщил, что Силы обороны получили десятки бронетранспортеров M113, оборудованных для эвакуации раненых с поля боя.

20 июля Минобороны утвердило объемы медицинской помощи, которую оказывают украинские защитники в зависимости от их уровня подготовки. Документ разделил медицинскую помощь на четыре уровня, установил перечень навыков и интервенций для военных, а также перечень соответствующих лекарственных средств.

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