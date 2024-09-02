Міноборони ввело в експлуатацію перший підземний стабілізаційний пункт для ЗСУ – фото
Міністерство оборони ввело в експлуатацію перший підземний стабілізаційний пункт для військовослужбовців Збройних Сил України. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.
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Стабілізаційний пункт сконструйований із шести сталевих бункерів, оснащених системами вентиляції, водопостачання та альтернативними джерелами живлення. В підземному шпиталі можуть надавати допомогу понад 100 пораненим щодоби.
Міноборони планує побудувати 20 таких стабілізаційних пунктів. За словами міністра оборони Рустема Умєрова, такі підземні стабпункти є критично важливими для збереження життів військових.
"В умовах інтенсивних бойових дій ми маємо забезпечити максимальний захист і швидку медичну допомогу нашим героям. Це перший крок у рамках масштабного проєкту, який зміцнить нашу медичну інфраструктуру та дозволить ще ефективніше підтримувати захисників на передовій", – наголосив міністр.
- У лютому Умєров повідомив, що Сили оборони отримали десятки бронетранспортерів M113, обладнаних для евакуації поранених з поля бою.
- 20 липня Міноборони затвердило обсяги домедичної допомоги, котру надають українські захисники залежно від їх рівня підготовки. Документ поділив домедичну допомогу на чотири рівні, встановив перелік навичок та інтервенцій для військових, а також перелік відповідних лікарських засобів.
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