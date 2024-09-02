Міноборони ввело в експлуатацію перший підземний стабілізаційний пункт для ЗСУ – фото

Стабілізаційний пукнт (Фото: Міноборони)

Міністерство оборони ввело в експлуатацію перший підземний стабілізаційний пункт для військовослужбовців Збройних Сил України. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

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Стабілізаційний пункт сконструйований із шести сталевих бункерів, оснащених системами вентиляції, водопостачання та альтернативними джерелами живлення. В підземному шпиталі можуть надавати допомогу понад 100 пораненим щодоби.

Міноборони планує побудувати 20 таких стабілізаційних пунктів. За словами міністра оборони Рустема Умєрова, такі підземні стабпункти є критично важливими для збереження життів військових.

"В умовах інтенсивних бойових дій ми маємо забезпечити максимальний захист і швидку медичну допомогу нашим героям. Це перший крок у рамках масштабного проєкту, який зміцнить нашу медичну інфраструктуру та дозволить ще ефективніше підтримувати захисників на передовій", – наголосив міністр.

Фото: Міністерство оборони

Фото: Міністерство оборони

Фото: Міністерство оборони

Фото: Міністерство оборони

Фото: Міністерство оборони

Фото: Міністерство оборони

Фото: Міністерство оборони

У лютому Умєров повідомив, що Сили оборони отримали десятки бронетранспортерів M113, обладнаних для евакуації поранених з поля бою.

20 липня Міноборони затвердило обсяги домедичної допомоги, котру надають українські захисники залежно від їх рівня підготовки. Документ поділив домедичну допомогу на чотири рівні, встановив перелік навичок та інтервенцій для військових, а також перелік відповідних лікарських засобів.

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