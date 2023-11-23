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Минобороны: Выбор между Украиной и Израилем — это спекуляция. Пентагон ее полностью снял

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2023, 21:32
Минобороны: Выбор между Украиной и Израилем — это спекуляция. Пентагон ее полностью снял - Фото
Илларион Павлюк (Фото: Military Media Center)

В Министерстве обороны заявили, что Пентагон полностью снял спекуляции о якобы "выборе" западных союзников между военной помощью Украине и Израилю. Об этом сообщил начальник управления прессы и информации ведомства Илларион Павлюк.

По его словам, на очередном заседании в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин фактически снял любые спекуляции насчет того, что США якобы приходится выбирать между Израилем и Украиной. 
Он отметил, что Вашингтон четко заявил об одновременной поддержке Израиля и Украины. 
"И непубличные заявления также свидетельствовали не только о глубокой поддержке, но и о прекрасном понимании партнерами, для чего они поддерживают Украину, и понимание того, что эта поддержка нужна не только Украине, она нужна цивилизованному миру и их странам так же", — заявил Павлюк.
  • В ABC написали, что США сократили поставки снарядов Украине. Пентагон: Нужна помощь Конгресса.
  • По данным проведенного в середине ноября опроса Ipsos, предоставление Украине оружия поддерживают 41% американцев, и это на 10% больше, чем поддержка предоставления оружия Израилю.
  • Военная помощь Украине. Лидеры Конгресса США хотят принять пакет до Рождества — NBC News.

Дмитрий Гриниченко
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