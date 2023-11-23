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Міноборони: Вибір між Україною та Ізраїлем — це спекуляція. Пентагон її повністю зняв

Этот материал также доступен на русском
23.11.2023, 21:32
Міноборони: Вибір між Україною та Ізраїлем — це спекуляція. Пентагон її повністю зняв - Фото
Ілларіон Павлюк (Фото: Military Media Center)

У Міністерстві оборони заявили, що Пентагон повністю зняв спекуляції про нібито "вибір" західних союзників між воєнною допомогою Україні та Ізраїлю. Про це повідомив начальник управління преси та інформації відомства Ілларіон Павлюк.

За його словами, на черговому засіданні у форматі "Рамштайн" глава Пентагону Ллойд Остін фактично зняв будь-які спекуляції щодо того, що США нібито доводиться обирати між Ізраїлем та Україною.
Він зазначив, що Вашингтон чітко заявив про одночасну підтримку Ізраїлю та України.
"І непублічні заяви також свідчили не лише про глибоку підтримку, а й про прекрасне розуміння партнерами, для чого вони підтримують Україну, та розуміння того, що ця підтримка потрібна не тільки Україні, вона потрібна цивілізованому світу та їхнім країнам так само", – заявив Павлюк.
  • В ABC написали, що США скоротили постачання снарядів Україні. Пентагон: Потрібна допомога Конгресу.
  • За даними опитування Ipsos, проведеного в середині листопада, надання Україні зброї підтримують 41% американців, і це на 10% більше, ніж підтримка надання зброї Ізраїлю.
  • Військова допомога Україні. Лідери Конгресу США хочуть ухвалити пакет до Різдва – NBC News.
Дмитро Гриниченко
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