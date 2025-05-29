Минобороны запускает в действие беспилотник "Батон Оптик": фото и функции

Эти дроны способны выполнять задачи в сложных погодных условиях

Военные (Иллюстративное фото: Силы ТрО)

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны беспилотные авиационные комплексы украинского производства "Батон Оптик". Об этом сообщило Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Дрон "Батон Оптик" имеет легкую раму, оборудован высокопроизводительными двигателями, емкостным аккумулятором и оптоволоконным каналом управления.

Мощности боевого заряда, который несет этот БпЛА, достаточно для поражения тактических автомобилей, огневых позиций и складов боеприпасов.

Эти дроны способны решать задачи в сложных погодных условиях, отметили в Минобороны.

В зависимости от комплектации беспилотники "Батон Оптик" снаряжаются сумеречной или тепловизионной камерой.

Фото: Минобороны