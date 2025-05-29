Минобороны запускает в действие беспилотник "Батон Оптик": фото и функции
Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны беспилотные авиационные комплексы украинского производства "Батон Оптик". Об этом сообщило Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.
Дрон "Батон Оптик" имеет легкую раму, оборудован высокопроизводительными двигателями, емкостным аккумулятором и оптоволоконным каналом управления.
Мощности боевого заряда, который несет этот БпЛА, достаточно для поражения тактических автомобилей, огневых позиций и складов боеприпасов.
Эти дроны способны решать задачи в сложных погодных условиях, отметили в Минобороны.
В зависимости от комплектации беспилотники "Батон Оптик" снаряжаются сумеречной или тепловизионной камерой.
- 28 апреля сообщалось, что Минобороны в 2024 году допустило к эксплуатации в Силах обороны более 300 образцов беспилотных систем украинского производства.
- В тот же день Сибига заявил, что Украина производит 95% дронов, которыми было уничтожено 77 000 российских целей на фронте только в марте 2025 года.