Міноборони запускає в дію безпілотник "Батон Оптик": фото та функції

Ці дрони здатні виконувати завдання у складних погодних умовах

Військові (Ілюстративне фото: Сили ТрО)

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони безпілотні авіаційні комплекси українського виробництва "Батон Оптик". Про це повідомило Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Дрон "Батон Оптик" має легку раму, обладнаний високопродуктивними двигунами, місткісним акумулятором і оптоволоконним каналом управління.

Потужності бойового заряду, який несе цей БпЛА, достатньо для ураження тактичних автомобілів, вогневих позиції та складів боєприпасів.

Ці дрони здатні виконувати завдання у складних погодних умовах, зазначили в Міноборони.

Залежно від комплектації безпілотники "Батон Оптик" споряджаються сутінковою або тепловізійною камерами.

Фото: Міноборони