ЗСУ використовуватимуть "антидроновий пістоль" для збиття російських БпЛА

Антидроновий пістоль (Фото: mod.gov.ua)

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних Силах України індивідуальний засіб для протидії дронам "Антидроновий пістоль" українського виробництва. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

"Антидроновий пістоль" – індивідуальний пристрій радіоелектронного захисту. Це засіб встановлення електромагнітних завад, він блокує канали управління і відеосигналу ворожих безпілотників.

"Антидроновий пістоль" має компактні розміри, важить трохи більш як 1 кг кг та виготовлений у монолітному формфакторі.