ЗСУ використовуватимуть "антидроновий пістоль" для збиття російських БпЛА
Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних Силах України індивідуальний засіб для протидії дронам "Антидроновий пістоль" українського виробництва. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.
"Антидроновий пістоль" – індивідуальний пристрій радіоелектронного захисту. Це засіб встановлення електромагнітних завад, він блокує канали управління і відеосигналу ворожих безпілотників.
"Антидроновий пістоль" має компактні розміри, важить трохи більш як 1 кг кг та виготовлений у монолітному формфакторі.
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