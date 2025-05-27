ВСУ будут использовать "антидроновый пистолет" для сбивания российских БпЛА
Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины индивидуальное средство для противодействия дронам "Антидроновый пистолет" украинского производства. Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.
"Антидроновый пистолет" – индивидуальное устройство радиоэлектронной защиты. Это средство установки электромагнитных помех, блокирующее каналы управления и видеосигнала вражеских беспилотников.
"Антидроновый пистолет" имеет компактные размеры, весит чуть более 1 кг кг и изготовлен в монолитном формфакторе.
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