ВСУ будут использовать "антидроновый пистолет" для сбивания российских БпЛА

Антидроновый пистолет (Фото: mod.gov.ua)

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины индивидуальное средство для противодействия дронам "Антидроновый пистолет" украинского производства. Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

"Антидроновый пистолет" – индивидуальное устройство радиоэлектронной защиты. Это средство установки электромагнитных помех, блокирующее каналы управления и видеосигнала вражеских беспилотников.

"Антидроновый пистолет" имеет компактные размеры, весит чуть более 1 кг кг и изготовлен в монолитном формфакторе.