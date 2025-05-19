Подразделения ВСУ усилят роботы-огнеметчики KRAMPUS украинского производства – видео

Украинский военный (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны мобильный огнеметный ударный комплекс KRAMPUS украинского производства. Об этом сообщило Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Робот предназначен для выполнения штурмовых и оборонительных задач. Он имеет компактные размеры и вес, помещается в кузов пикапа, микроавтобуса или на прицеп.

KRAMPUS оборудован двумя бесшумными электрическими двигателями и гусеничным шасси, что обеспечивает высокую проходимость сложным рельефом – может передвигаться по бездорожью, лесным зарослям, по песку, болоту, преодолевать крутые склоны.

Комплекс имеет каналы управления, устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбе, работает в холод, жару, снег, дождь. Емкости аккумуляторов платформы хватает на несколько часов непрерывного движения. Благодаря этому может продолжительное время работать на позиции в режиме дежурства.

Робот оснащен видеокамерами и боевым модулем с реактивными пехотными огнеметами РПВ-16, способными уничтожать живую силу и легкобронированную технику.

С начала полномасштабного вторжения Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны более 80 наземных роботизированных комплексов, большинство из которых – украинского производства. В 2023 году оборонное ведомство кодифицировало около 10 роботов, в прошлом году – более 50. С начала 2025 года – более 20.

Фото: Минобороны